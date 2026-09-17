מכה לליכוד: בג״ץ הופך את החלטת ועדת הבחירות

מכה לליכוד: בג"ץ ביטל היום (חמישי) את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, וקבע כי נציגי מפלגות בקלפי לא יוכלו לעדכן את המפלגות מי הגיע להצביע ביום הבחירות. ההחלטה התקבלה בתום מאבק ארוך, בו הליכוד דרש שיהיה ניתן לקבל נתונים בזמן אמת על מצביעים בקלפי.

חוות הדעת העיקרית נכתבה על ידי השופטת יעל וילנר, ואליה הצטרפו בהסכמה השופטים אלכס שטיין וחאלד כבוב. בהחלטה הוסבר כי השימוש באלקטור מאפשר למפלגות להבין מי מהמצביעים הפוטנציאליים לא מימש את זכותו - ולפעול להמריצו להצביע. כלומר, המפלגות יכולות לקבל דיווחים מתוך הקלפי מי עדיין לא הצביע, ולפנות אליהם כדי שייצאו לעשות זאת.

השופטת וילנר קבעה כי הפרקטיקה אינה חוקית. זאת, "הן בשל העדר הסמכה חוקית לנהוג לפיה, אשר נדרשת מכוח עיקרון חוקיות המנהל; הן בשל הפגיעה בזכות לפרטיות הכרוכה בהעברת המידע האמור והן ובאופן ספציפי, בשל הפרת האיסור הקבוע בסעיף 2(9) לחוק הגנת הפרטיות". כמו כן, נקבע כי ועדת הבחירות המרכזית אינה מוסמכת לאשר לנציגי המפלגות בקלפיות לנהוג בהתאם לפרקטיקה הנדונה בהיעדרה של הסמכה חוקית, ברורה ומפורשת, לתת אישור כאמור.