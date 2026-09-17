13 שנה לברוקלין 99: ההומור היהודי שכבש את ארה"ב

ב-17 בספטמבר 2013 עלה למסכים הפרק הראשון של "ברוקלין תשע-תשע", והציג לא רק קומדיית משטרה מושחזת, אלא גם ייצוג יהודי ייחודי ובולט במיוחד – הן מול המצלמה והן מאחורי הקלעים. במלאת 13 שנה לבכורה (גיל בר-מצווה מתבקש), זה הזמן להביט על הכוכבים שהביאו את הנשמה וההומור היהודי אל לב הפריים-טיים:
אנדי סמברג (ג'ייק פרלטה): השחקן והקומיקאי היהודי-אמריקאי מוביל את הסדרה בתור הבלש השנון והילדותי. דמותו של ג'ייק מוצגת כיהודי חילוני מגאה שמזכיר בטבעיות את זהותו, חוגג חגים ומביא למסך שילוב מדויק של חום, הומור עצמי ואינטליגנציה רגשית.
צ'לסי פרטי (ג'ינה לינטי): השחקנית והקומיקאיות היהודייה גילמה את מזכירת התחנה האקסצנטרית בעלת הביטחון העצמי הבלתי מנוצח. הכימיה בינה לבין סאמברג (שמכירים עוד מימי בית הספר היסודי במציאות) הוסיפה רובד מיוחד של אוטנטיות.
מייקל שור ודן גור: יוצרי הסדרה (גור הוא יהודי-אמריקאי) השכילו לכתוב זהות יהודית מודרנית, מרוככת ונטולת סטיגמות, כזו שמשתלבת בטבעיות בחייהן של הדמויות.
אורחים מיוחדים: לאורך העונות הופיעו בסדרה קומיקאים יהודים מובילים כמו פרד ארמיסן, פראת'ר קוקס ואחרים, שהעשירו את הזיקה הקומית.
כיום, 13 שנים לאחר שפרצה לחיינו, "ברוקלין תשע תשע" נזכרת לא רק כקומדיה מבריקה, אלא כבמה שבה הומור וכישרון יהודי הובילו את הטלוויזיה האמריקאית בשיא התפארת.