13 שנה לברוקלין 99: ההומור היהודי שכבש את ארה"ב

ברוקלין תשע תשע ( שאטרסטוק )

ב-17 בספטמבר 2013 עלה למסכים הפרק הראשון של "ברוקלין תשע-תשע", והציג לא רק קומדיית משטרה מושחזת, אלא גם ייצוג יהודי ייחודי ובולט במיוחד – הן מול המצלמה והן מאחורי הקלעים. במלאת 13 שנה לבכורה (גיל בר-מצווה מתבקש), זה הזמן להביט על הכוכבים שהביאו את הנשמה וההומור היהודי אל לב הפריים-טיים: