חנוך מילביצקי בתגובה ראשונה לסערה סביבו

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יו"ר ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מילביצקי (הליכוד), מגיב לראשונה ובאופן רשמי לסערת הסרטון שהודלף מתוך רכבו, שבו נראה כשהוא מלין על יחס עובדי בלשכתו.

ברקע הביקורת החריפה והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, הבהיר מילביצקי את נסיבות המקרה: "אחד מאנשי האמון החליט להפר את האמון, כלפיי וכלפי החברים לצוות, והוציא החוצה חלק משיח פרטי ומצומצם של צוות הלשכה מתחילת השבוע". מילביצקי שיתף כי לצד התגובות השמחות לאיד, זכה לחיזוקים רבים: "חוץ מה'שמחים לאיד' הסדרתיים, קיבלתי המון הודעות תמיכה וגם לא מעט הודעות המביעות שאט נפש מהצוות. לכן חשוב לי להבהיר ולהדגיש את מה שלא רואים בקטע שהודלף – את העובדה שלאחר הסרטון, אחת החברות בצוות החליטה שהיא לא הולכת לאירוע המשפחתי שחשבה ללכת אליו, אלא מגיעה להיות איתי במהלך היום. וכך אכן היה. לא ביקשתי זאת ממנה, אלא כך היא החליטה על דעת עצמה, מתוך תחושת אחריות וקולגיאליות".

על אף הפגיעה האישית והמעל באמון, בחר חבר הכנסת מהליכוד שלא לנקוט בצעדים חריפים נגד עובדי בלשכתו ואף יצא להגנתם: "ארבעת אנשי הצוות שלי הם אנשים טובים. כולם נמצאים אצלי כמה שנים. כן, גם המדליף/פה. הייתה פה מצדו/ה טעות חמורה בשיקול הדעת, לא מעבר. כך אני בוחר להאמין לפחות".

לסיום ציטט מילביצקי מן המקורות ושלח מסר של פיוס וסליחה לקראת הימים הנוראים: "בספר במדבר, פרק ט״ו פסוק כ״ו כתוב: 'וְנִסְלַח לְכָל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם כִּי לְכָל הָעָם בִּשְׁגָגָה'. הלוואי ולקראת יום הכיפורים הבא עלינו לטובה בעזרת השם, נזכה שיתגשם בכולנו".