מחפשים מנה עיקרית שתרשים את האורחים בשבת, אבל לא רוצים לבלות שעות במטבח? פרגיות מעושנות בסילאן עם תפוחי אדמה קריספיים הן בדיוק מה שצריך - מנה חגיגית שמשלבת טעמים עשירים ומתקתקים, נראית מרשימה על השולחן, ובעיקר דורשת מעט מאוד עבודה פעילה. הכל נכנס יחד לתבנית אחת, והתנור עושה את העבודה.

השילוב של הסילאן המתקתק עם הפפריקה המעושנת יוצר רוטב עשיר ומקורמל שעוטף את הפרגיות ואת תפוחי האדמה. הטימין הטרי מוסיף ניחוח ארומטי שממלא את הבית, והשום הכתוש תורם עומק טעם שמשלים את התמונה. זו מנה שמתאימה בדיוק לשולחן השבת של משפחות במגזר הדתי-לאומי - קלאסית, מכובדת ומלאת טעם.

המרכיבים שתצטרכו

למנה זו תזדקקו למרכיבים פשוטים שרובם כבר נמצאים במטבח: קילוגרם פרגיות (סטייק עוף) חתוכות לנתחים גדולים, 5-6 תפוחי אדמה בינוניים מזן צהוב או אדום שחתוכים לרבעים, ולמרינדה - 3 כפות סילאן, 2 כפות פפריקה מתוקה מעושנת, 4 שיני שום כתושות, רבע כוס שמן זית, 2 כפות רוטב סויה, ענפי טימין טריים, מלח ופלפל שחור גרוס.

הבחירה בזן תפוחי האדמה היא קריטית להצלחת המתכון. תפוחי אדמה צהובים או אדומים שומרים על המרקם שלהם טוב יותר במהלך האפייה הארוכה, ומקבלים קריספיות יפה מבחוץ תוך שמירה על רכות בפנים. מנות בתבנית אחת כמו זו הן פתרון מושלם לארוחות שבת, כשרוצים להשקיע בטעם אבל לא בזמן עבודה פעילה.

תהליך ההכנה המהיר

השלב הראשון הוא הכנת המרינדה: בקערית קטנה מערבבים את הסילאן, הפפריקה המעושנת, השום הכתוש, שמן הזית, רוטב הסויה, המלח והפלפל. המרינדה הזו היא הסוד של המנה - השילוב בין המתיקות של הסילאן לעומק הטעם של הפפריקה המעושנת יוצר רוטב מורכב ועשיר שמתקרמל יפה בתנור.

לאחר מכן, בתבנית אפייה רחבה מערבבים את הפרגיות ותפוחי האדמה עם המרינדה, ומפזרים מעל את ענפי הטימין. חשוב לדאוג שכל הנתחים ותפוחי האדמה מצופים היטב ברוטב - זה מה שיבטיח שהטעמים יחלחלו לכל חלקי המנה. הטכניקה של כיסוי התבנית בנייר אפייה ומעליו נייר אלומיניום שומרת על הלחות במהלך האפייה הראשונית.

התבנית נכנסת לתנור שחומם מראש ל-200 מעלות למשך 45 דקות. בשלב זה הפרגיות מתבשלות לאט ותפוחי האדמה מתרככים, תוך ספיגת כל הטעמים מהמרינדה. לאחר מכן מסירים את הכיסוי, מגבירים את התנור ל-220 מעלות (או מעבירים למצב גריל) ואופים עוד 15-20 דקות עד שתפוחי האדמה מוזהבים ומעט קריספיים והפרגיות מקבלות צבע שזוף ויפה.

טיפ מעשי לשבת

אחד היתרונות הגדולים של המנה הזו הוא שאפשר להכין את הכל בתבנית יום לפני ולשמור במקרר. כך, לקראת כניסת השבת צריך רק להכניס את התבנית לתנור או לחמם על הפלטה ביום שישי בערב. זה הופך את המנה למושלמת במיוחד למשפחות עסוקות שרוצות שולחן שבת מכובד בלי לוותר על זמן איכות עם המשפחה בערב שבת.

המנה מתאימה להגשה לצד סלט ירוק טרי, חומוס ביתי או טחינה. הרוטב המקורמל שנשאר בתחתית התבנית מושלם לטבילת חלה או לשפוך מעל אורז לבן. זו מנה שמשלבת את הטעמים המוכרים והאהובים של המטבח הישראלי עם נוחות ההכנה שמשפחות צעירות זקוקות לה.