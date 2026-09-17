"בשעה הקרובה": ההודעה הבהולה לתושבי הצפון

גבול לבנון ( אייל מרגולין / פלאש90 )

עיריית קריית שמונה הוציאה הודעה רשמית לתושבי העיר ויישובי הגליל, שבה היא מעדכנת על פעילות מתוכננת של כוחות הביטחון בגזרה הצפונית במהלך השעה הקרובה. בהודעת העירייה נמסר כי צה"ל צפוי לבצע גל תקיפות בשטח לבנון. כתוצאה מהפעילות המבצעית, באזור הצפון ובישובים הסמוכים לגבול יישמעו הדי פיצוצים חזקים.

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בעירייה הרגיעו את התושבים והבהירו כי בשלב זה אין כל שינוי בהנחיות ההתגוננות: "בשלב זה השגרה נמשכת ואין הנחיות מיוחדות לציבור". עוד צוין כי המערכות נמצאות במעקב רציף, וככל שיחול שינוי במצב הביטחוני, הציבור יעודכן באופן מיידי.