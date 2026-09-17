רונן צור מעריך: "הוא יקים את הממשלה הבאה"

היועץ האסטרטגי רונן צור, שהיה חבר במפלגת הדמוקרטים ופרש ממנה עוד לפני הפריימריז בטענה כי מדובר במפלגה קיצונית, מעניק ניתוח נוקב על סיכויי גוש השינוי ומזהיר מפני התרחיש הפוליטי הבא.

בראיון שקיים בתחנת הרדיו 103fm שיגר צור אזהרה חריפה לראשי האופוזיציה ואמר כי "אם גוש השינוי לא ישנה את אסטרגיית העבודה שלו – נתניהו יקים את הממשלה הבאה".

בדבריו התייחס צור גם למעמדו הפוליטי המדרדר של יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ: "בני גנץ הוא הדמות הכי אהודה בקרב אלה שלא מצביעים לו. הרבה מצביעי ימין ליכוד מאוד מעריכים את בני גנץ, אוהבים אותו כי הוא קצת מתהפך על הבייס המקורי שלו".

לדברי צור, האהדה הציבורית מחוץ למחנה אינה מתורגמת למנדטים בקלפי: "בני גנץ בין בייסים, הוא לא בבייס הזה ולא בבייס הזה, הוא תקוע בלימבו שאין לו שום בייס שמצביע לו. זו הטרגדיה שלו".