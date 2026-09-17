עדיין אסור לשתות: עדכון נוסף לתושבי כרמיאל

הערכת מצב בעיריית כרמיאל ( דוברות עיריית כרמיאל )

זיהום מי השתייה בצפון נמשך זה היום השלישי ברציפות, כשעיריית כרמיאל פרסמה כעת (חמישי) עדכון נוסף לתושבים והדגישה כי איסור שתיית המים נמשך בשלב זה, לצד חובת הרתחת המים מהברזים. בהמשך הערב תתקיים הערכת מצב נוספת לגבי הסוגייה. "זהו היום השלישי לטיפול בחריגה שנמצאה בדיגום המים בכרמיאל. בראש ובראשונה עומדת לנגד עינינו בריאות הציבור, ולכן אנו פועלים בשיתוף כלל גורמי המקצוע ובוחנים את התוצאות בקפידה" נמסר מהעירייה.

ראש העיר משה קונינסקי סיפר כי "לאורך היום קיימתי הערכות מצב עם רשות המים במשרד האנרגיה, תאגיד המים עין כרמים, מקורות ומשרד הבריאות. רשות המים אחראית על ניהול משק המים והנחיית תאגידי המים, ותאגיד עין כרמים מבצע את הנחיותיה. הבדיקות נמשכות בהתאם לתהליך המקצועי, המחייב המתנה של לפחות 24 שעות בין דגימה לדגימה. בשעה 19:00 נקיים הערכת מצב נוספת עם כלל הגורמים הרלוונטיים. עם קבלת תוצאות הבדיקות נעדכן אתכם בהתאם".

"עד לקבלת הנחיות חדשות, יש להקפיד על הנחיות משרד הבריאות ורשות המים ולהרתיח את מי הברז לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות, צחצוח שיניים והכנת משקאות" הבהיר בסיכום. "הטיפול מתנהל באופן מסודר ובשיתוף פעולה מלא עם גורמי המקצוע. אני נמצא כאמור בקשר ישיר עם הגורמים המטפלים ואמשיך לעדכן אתכם בהתפתחויות".