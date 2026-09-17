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חדשות פוליטי מדיני

ברוך מרזל: "איזו שפלות, איזה גועל נפש, תתביישו"

איש הימין תקף בחריפות את עובדי בלשכתו של חבר הכנסת מהליכוד שהדליפו את הסרטון שבו קבל על יחסם כלפיו: "מקווה שכל פוליטיקאי יסמן אתכם באדום בוהק ותהיו מחוקים מהמערכת לנצח"

16:35
1 תגובות
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(יונתן זינדל / פלאש90)

הסערה סביב הסרטון המודלף של חבר הכנסת חנוך מילביצקי (הליכוד) ממשיכה לעורר תגובות חריפות במערכת הפוליטית. לאחר שהופץ תיעוד מתוך רכבו שבו התלונן מילביצקי על זלזול וסינון מצד עובדי בלשכתו, איש הימין ברוך מרזל יוצא במתקפה חזיתית וחסרת תקדים נגד העובדים שהפיצו את הסרטון.

"איזו שפלות, איזה גועל נפש", פתח מרזל את דבריו והוסיף ביקורת נוקשת על מעשה ההדלפה: "הבן אדם פתח בפניכם את הדלת, נתן בכם אמון מלא, הכניס אתכם לתוך הלשכה שלו ופרנס אתכם – וברגע האמת, כשהוא חוטף את המכה, אתם מסננים אותו? ואם זה לא מספיק נבזי... ללכת ולפרסם סרטון שלו ברשתות?".

מרזל הגדיר את התנהלות היועצים והעובדים כחציית קו אדום מבחינה ערכית: "זו פשוט חרפה מוסרית. זו סכין בגב בצורה הכי מגעילה, הזולה והמבישה שיש".

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לסיום קרא מרזל לכלל נבחרי הציבור להחרים את המעורבים בהדלפה ולא להעסיקם בעתיד: "אני באמת מייחל ומקווה שכל חבר כנסת, מועמד או פוליטיקאי מכל קצוות הקשת הרואה את ההתנהגות הזו, יסמן אתכם באדום בוהק וידאג שאתם מחוקים מהמערכת לנצח. מי שמסוגל להתנהג ברשעות ובפחדנות כזו כלפי מי שסמך עליו, לא ראוי לדרוך בשום לשכה ציבורית לעולם. תתביישו".

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לפני 15 דקות

נכון אבל אולי גם הוא וב"ה שאינני יודעת מי הוא במקום להתלונן היה צריך לשבת ולדבר אתם ולבדוק מה קורה. הוא הממונה עליהם.
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