מיכאל שמש עוקץ את ח"כ מילביצקי: "זה לא נעים, אה?"

מיכאל שמש ( תומר ניוברג / פלאש90 )

הכתב הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, יוצא במתקפה חריפה נגד חבר הכנסת חנוך מילביצקי (הליכוד), בעקבות תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות שבו נראה חבר הכנסת מתלונן מתוך רכבו על חוסר היענות וזלזול מצד עובדים בלשכתו.

בסרטון תגובה שפרסם, הציג שמש קטעים מתוך דיוני ועדות הכנסת שבהם נראה מילביצקי מנהל דיונים בטונים גבוהים, צועק ודופק על השולחנות מול עובדי מדינה ונוכחים, והציב אותם כקונטרה לתלונותיו העדכניות של חבר הכנסת. "זוכרים את החבר כנסת שהתעלל בעובדים של הממשלה?", אמר שמש בפתח דבריו, תוך שהציג תיעוד של מילביצקי מוועדות הכנסת דורש נתונים בנחרצות. שמש המשיך ותקף את מילביצקי על רקע תוצאות הפריימריז בליכוד, שבהם דורג במקום לא ריאלי: "אז עכשיו הוא מגלה איך זה להיות סתם בן אדם, אחרי שהוא לא נבחר בפריימריז לבאה לכנסת. וזה ממש לא נעים, תראו".

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בהמשך הציג שמש את התיעוד מתוך רכבו של מילביצקי, שבו מלין חבר הכנסת: "מזלזלים בי בחוסר כבוד שאני לא חושב שמגיע לי מכם. אז אני רוצה להבין עכשיו תוך חצי שעה...".

לסיכום עקץ הכתב הפוליטי של חדשות 13 את חבר הכנסת מהליכוד: "מילביצקי כועס ורותח שמזלזלים בו ושלא שמים עליו. הוא מגלה כמה הדבר הזה לא נעים. אז מילביצקי, לפעם הבאה תזכור, בני אדם לפני הכל. אם תהיה פעם הבאה".