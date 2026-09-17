דיווח: סין פנתה לאיראן וקראה לה לעצור את החות'ים

נשיא סין שי ג'ינפינג ( שאטרסטוק )

המאמץ הבינלאומי נמשך: סעודיה פנתה לסין בניסיון להשיג הפסקת אש מול החות'ים ולעצור את ההסלמה במלחמה בתימן. כך דווח היום (חמישי) ברשת רויטרס. לפי הדיווח, בסין שלחו מסר חשאי לאיראן בעקבות הפנייה הסעודית - כשבייג'ינג קראה לטהרן "להשתמש בהשפעה שלכם כדי לרסן את החות'ים". שלוש מקורות איראניים אמרו כי סין לא העבירה איומים מפורשים, ולא רמזו שיטילו סנקציות או יפעילו לחץ כלכלי נגד טהרן אם היא לא תסכים לעשות זאת, אך קראו לאיראן לסייע במניעת התרחבות העימות לנתיבי האנרגיה שבהם תלויה הכלכלה הסינית.

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עם זאת, נטען כי בסין כן קראו "לאיפוק, לדיאלוג ולהשבת הביטחון לנתיבי השיט הבינלאומיים". בתגובה, איראן טענו כי "היציבות והשלום באזור תלויים בסיום המלחמה של ארה"ב וישראל נגד איראן".

במשרד החוץ הסיני אמרו בתגובה לדיווח כי "בייג'ינג אינה מעוניינת לראות את המתיחות האזורית גולשת לתימן ולים האדום. החרפת חוסר היציבות באזור אינה משרתת אף צד".