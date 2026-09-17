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חדשות פוליטי מדיני

ביום הבחירות: ועדת הבחירות בבשורה משמחת לציבור

ועדת הבחירות המרכזית הודיעה: ביום הבחירות - נסיעה חינם בקווי האוטובוס הבין-עירוניים ובכל הקווים של רכבת ישראל

15:39
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השופט סולברג (יונתן זינדל/פלאש 90)

ועדת הבחירות המרכזית החליטה היום (חמישי) כי ביום הבחירות, 27.10.2026, שירותי הנסיעה בתחבורה הציבורית בקווי האוטובוס הבין-עירוניים (מעל 15 ק"מ) וברכבת ישראל יהיו חינם לכלל הציבור הרחב, החל מהשעה 20:00 ביום ב' שלפני הבחירות (26.10.206) ועד לתום פעילות התחבורה הציבורית ביום הבחירות.

לרשימת קווי האוטובוס הבין-עירוניים הפתוחים לנסיעה בחינם ניתן לפנות למוקד המידע של משרד התחבורה במספר 8787*.

הנוסע בקו בין-עירוני יעלה לאוטובוס (לאחר שווידא כי קו האוטובוס אכן נכלל ברשימת הקווים הפתוחים לנסיעה בחינם) באופן חופשי, ללא צורך בהזדהות וללא צורך בכרטיס. הנוסע ברכבת יקבל כרטיס נסיעה ייעודי בקופות השירות או במכונות הכרטוס בתחנות.

הזכאות להסעה לאילת ובחזרה משם תתאפשר לאחר בדיקת זכאות ובכפוף לרישום מוקדם מול מרכזי מידע "אגד" במספר 2800*.

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