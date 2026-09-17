ליברמן מתחייב: "יתהפך העולם, אנחנו לא נשב איתו"

ביגדור ליברמן פרסם היום (חמישי) הצהרה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבה הטיל עליו את האחריות לטבח 7 באוקטובר והתחייב כי מפלגתו לא תשב עמו בממשלה.

"אני קורא לכולם לומר את הדברים בצורה ברורה: נתניהו נושא באחריות לטבח 7 באוקטובר, והוא חייב ללכת הביתה", כתב ליברמן בחשבון ה-X שלו. בהמשך הוסיף התחייבות חד-משמעית בנוגע לאפשרות של שיתוף פעולה עתידי עם נתניהו: "יתהפך העולם, אנחנו לא נשב איתו".

דבריו של ליברמן מגיעים לאחר שבישראל ביתנו הבהירו כי המפלגה מחויבת להקמת ממשלה ללא נתניהו, ללא המפלגות הערביות וללא המפלגות החרדיות. במפלגה הציגו גם את המהלכים שאותם, לדבריהם, צריכה הממשלה הבאה לקדם עם הקמתה.

"ישראל ביתנו מחויבת להקמת ממשלה ציונית, ללא נתניהו, המפלגות הערביות והחרדיות, שתעביר חוק גיוס לכולם בלי מכסות, בלי יעדים ובלי פטורים לאף אחד, ותקים ועדת חקירה ממלכתית בהתאם לחוק כהחלטה ראשונה בממשלה הבאה", אמרו במפלגה.

בישראל ביתנו חזרו בכך על הדרישה לחוק גיוס שיחול על כולם, ללא מכסות, יעדים או פטורים. לצד זאת, הציבו את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית בהתאם לחוק כאחת ההחלטות הראשונות שתקבל הממשלה שאותה הם מבקשים להקים.