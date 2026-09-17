במבצע מורכב: החולה מטיפול נמרץ הגיע לסליחות

במיטת בית החולים לסליחות בישיבת מעלה אליהו ( ליאור חיים ברקוביץ )

המטופל יצא מאיכילוב לסליחות

רגע מרגש התרחש השבוע מחוץ לכותלי בית החולים איכילוב, כשמטופל המאושפז תקופה ממושכת זכה להגיע לאמירת סליחות בישיבת מעלה אליהו. א', שנמצא בשבועות האחרונים ביחידה לשיקום נשימתי, פיתח במהלך אשפוזו קשר מיוחד עם תלמידי ישיבת מעלה אליהו, שמגיעים מדי שבת לבית החולים כדי לערוך קידוש עבור המאושפזים. אחד התלמידים שמר איתו על קשר לאורך התקופה, ובשלב מסוים הציע לו להצטרף לאמירת סליחות בישיבה. למרות מצבו הרפואי המורכב, שכלל צורך בליווי צמוד ובציוד רפואי, הצוות המטפל החליט שלא לוותר על הבקשה. יחד עם צוות מד"א מ"אמבולנס המשאלות", תלמידי ורבני הישיבה והצוות הרפואי, נבנתה הדרך שתאפשר לא' לצאת מבית החולים בבטחה ולהגיע לתפילה. השבוע זה קרה: א' הגיע לישיבה יחד עם אמו והצוות הרפואי, השתתף באמירת הסליחות וזכה לקבלת פנים חמה ומרגשת. עבור בני המשפחה והצוותים שליוו אותו, זו הייתה הרבה מעבר ליציאה קצרה מבית החולים - אלא רגע של כוח ואמונה בתוך תקופת אשפוז לא פשוטה. אמו של א' סיפרה לאחר מכן כי ההתרגשות הייתה גדולה, והודתה לכל מי שנרתם כדי לאפשר את המפגש. גם התלמיד שליווה את א' לאורך התקופה סיפר כי התרגש לראות כיצד בית החולים והישיבה משתפים פעולה כדי להגשים את בקשתו.

ניידת החילוץ של הכלבים ( באדיבות המצלם )

חילצה, טיפלה והשיבה למשפחות | הדוקטור הישראלית שזכתה בפרס הבינלאומי

ד"ר גליה מלמן שלו, מייסדת מרפאות "נגב-וט", זכתה בפרס הבינלאומי לרווחת בעלי חיים לשנת 2026, שמעניק ארגון הווטרינריה העולמי לחיות מחמד (WSAVA).

ההכרה מגיעה בעקבות הפעילות שלה למען בעלי חיים ומשפחותיהם מאז ה7.10.

כבר בימים הראשונים של המלחמה התברר שבמקביל לפינוי התושבים מהיישובים בעוטף, נוצרה בעיה נוספת: בעלי חיים רבים נשארו מאחור. חלקם היו פצועים, אחרים נזקקו למזון ולטיפול רפואי, ובמקרים רבים היה צורך גם לאתר אותם.

ד"ר שלו הובילה מבצעי חילוץ של בעלי חיים מהעוטף, הקימה מוקדי חירום, העניקה טיפול וטרינרי ומענה רפואי למאות חיות של מפונים, וסייעה באיתורן ובאיחודן מחדש עם משפחותיהן.

הפעילות של ד"ר שלו ממחישה עד כמה בעלי חיים הפכו לחלק בלתי נפרד מההתמודדות האזרחית עם אירועי המלחמה. מעבר לחילוץ ולטיפול הראשוני, נדרשה עבודה ארוכה של איתור, שיקום, חיסונים ומעקב, ובמקביל גם סיוע למשפחות המפונות לשמור על הקשר עם בעלי החיים שלהן. מבחינת אנשי המקצוע שפעלו בשטח, הטיפול בחיות לא היה עניין שולי: הוא היה חלק מהמענה למשפחות עצמן, ובעבור רבים מהמפונים החזרה של בעל החיים הביתה סימנה רגע של יציבות בתוך תקופה של חוסר ודאות.

ד"ר גליה מלמן שלו מסרה בשיחה עם "סרוגים": קבלת הפרס היא כבוד גדול ומרגש עבורי. אני מרגישה שהוא מייצג הרבה יותר מהעשייה שלי. באותם ימים מצאתי את עצמי במקום שבו המקצוע שלי והיכולת שלי לעזור היו נחוצים במיוחד, והרגשתי שזו השליחות שלי כווטרינרית שגרה בעוטף.

סביבי התגייסו המון אנשים - זיו בעלי, בני משפחה, חברי ממושב עין הבשור, וטרינרים, ומתנדבים רבים שפשוט הגיעו לחלץ ולעזור בכל דרך שיכלו. הפרס הזה הוא מבחינתי גם הוקרה לרוח ההתנדבות והערבות ההדדית המדהימה שהייתה סביבנו בתקופה הקשה הזו.

ד"ר גליה מלמן שלו וסיירת הכלבים ( באדיבות המצלם )

מחלום לכרם: יקב בארי חוזר לאדמה

ועוד באותו אזור. השבוע אושר ליקב בארי להקים את הכרם הראשון שלו - 15 דונם של גפנים שיינטעו באדמת הקיבוץ בארי. זהו צעד משמעותי עבור יקב שנולד מתוך חלום, אבל קיבל משמעות אחרת לגמרי אחרי 7 באוקטובר.

את היקב הקים תום קרבונה, תושב בארי, שבמשך שנים עבד כדי להגשים את החלום לייצר יין משלו. אחרי ה-7.10 הקהילה פונתה, אבל תום המשיך להיאחז בעבודה וביין, שהפכו עבורו לעוגן בתקופה המטלטלת.

בזמן שירות המילואים שלו בעזה הוא המשיך לפתח את היקב מרחוק, יחד עם המנטור שלו, דרור אנגלשטיין. השניים המשיכו לטעום, לבחון דוגמיות ולהחליף ביניהם הערות והנחיות - עד שבמרץ 2024 יצא הבקבוק הראשון של יקב בארי.

ועכשיו מגיע השלב הבא: הכרם הראשון של היקב יינטע על 15 דונם בשטח הקיבוץ. הענבים שיגדלו שם ישמשו בעתיד לייצור היין של יקב בארי - כך שהיין שנושא את שם הקיבוץ יהיה מחובר גם לאדמה שממנה הוא מגיע.