לקראת עשרת ימי תשובה, הזמרת והשחקנית מירי מסיקה משחררת ביצוע מיוחד ומרגש לתפילת "אבינו מלכנו" – אחת התפילות המרכזיות והנוגעות ללב בימים הנוראים. הביצוע, שהופק במסגרת אירוע מיוחד ביוזמת משרד המורשת, מציע פרשנות עכשווית ועמוקה לתפילה העתיקה.
"מאז שהייתי ילדה אני מאוד גאה להיות יהודייה וישראלית. חשבתי שזו מתנה ענקית וזכות גדולה", שיתפה מסיקה. "לא חלמתי שאחיה בתקופה בה מופצות עלילות דם אנטישמיות מכל עבר, כמו בתקופות הכי חשוכות בהיסטוריה".
הזמרת הוסיפה כי למרות המציאות המורכבת, הזהות היהודית והישראלית רק מתחזקת: "אבל עדיין מרגיש לי שלא רק שאנחנו לא בורחים מהזהות היהודית והישראלית שלנו, אנחנו נאחזים בה עוד יותר חזק. המילים האלה – 'חמול עלינו ועל עוללינו וטפינו', קיבלו אחרי השבעה באוקטובר משמעות עוד יותר חזקה עבורי".
הפקה מוזיקלית מרשימה
הביצוע זכה לעיבוד והפקה מוזיקלית של ליעד גרושקה, עם מיקס של אורי זך ומאסטרינג של ארן לביא. בהקלטה השתתפו מיטב הנגנים: עמית משה בתופים, עדן חדד בבס, ניצן אלון וקרן אטינגר בגיטרות, מורן מייזלס בקלידים, מיכל עמר בכלי הקשה ורות זאגה בחליל.
הביצוע צולם והוקלט במסגרת אירוע שיזמה החברה לפיתוח מזרח ירושלים, בהפקת FDD פרודקשיין ובהפקה ראשית של דוד פדידה. צילום תמונת היח"צ בוצע על ידי איה זך, ועיצוב העטיפה על ידי מור וזנה.
מסיקה סיכמה את המסר שמאחורי השיר: "אז לשנה החדשה, התפילה המלאה, בברכת שנה טובה, שנה של אור, שלום וביטחון, שנדע לסלוח, להישאר מאוחדים וטובים אחד כלפי השני, והאחדות הזו תגן עלינו מפני כל אויב".
הביצוע זמין כעת בכל פלטפורמות הסטרימינג ובערוץ היוטיוב הרשמי של מסיקה, ומצטרף לשורה של ביצועים מרגשים שהזמרת שיחררה בשנה האחרונה, ביניהם חידוש ללהיט "לב לבן" של שולי רנד ואבי אוחיון.