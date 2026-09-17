לקראת עשרת ימי תשובה, הזמרת והשחקנית מירי מסיקה משחררת ביצוע מיוחד ומרגש לתפילת "אבינו מלכנו" – אחת התפילות המרכזיות והנוגעות ללב בימים הנוראים. הביצוע, שהופק במסגרת אירוע מיוחד ביוזמת משרד המורשת, מציע פרשנות עכשווית ועמוקה לתפילה העתיקה.

"מאז שהייתי ילדה אני מאוד גאה להיות יהודייה וישראלית. חשבתי שזו מתנה ענקית וזכות גדולה", שיתפה מסיקה. "לא חלמתי שאחיה בתקופה בה מופצות עלילות דם אנטישמיות מכל עבר, כמו בתקופות הכי חשוכות בהיסטוריה".

הזמרת הוסיפה כי למרות המציאות המורכבת, הזהות היהודית והישראלית רק מתחזקת: "אבל עדיין מרגיש לי שלא רק שאנחנו לא בורחים מהזהות היהודית והישראלית שלנו, אנחנו נאחזים בה עוד יותר חזק. המילים האלה – 'חמול עלינו ועל עוללינו וטפינו', קיבלו אחרי השבעה באוקטובר משמעות עוד יותר חזקה עבורי".

הפקה מוזיקלית מרשימה

הביצוע זכה לעיבוד והפקה מוזיקלית של ליעד גרושקה, עם מיקס של אורי זך ומאסטרינג של ארן לביא. בהקלטה השתתפו מיטב הנגנים: עמית משה בתופים, עדן חדד בבס, ניצן אלון וקרן אטינגר בגיטרות, מורן מייזלס בקלידים, מיכל עמר בכלי הקשה ורות זאגה בחליל.