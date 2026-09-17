לא מבקשים סליחה: הכוכבים הגדולים בעולם לא מתנצלים על יהדותם

השחקן היהודי מייקל רפפורט בעצרת למען שחרור החטופים ( Photo by Avshalom Sassoni/Flash90 )

הנזק התדמיתי לישראל בהסברה העולמית, שהסיבה להתחדשותו לאחרונה הייתה סרט ישראלי שנוי במחלוקת שהתמודד הסרטים בוונציה, מחייבת חשבון נפש של הגורמים האחראים להסברה הישראלית בתפוצות ואולי לשקול לחשב מסלול מחדש ולשנות חשיבה וכיוון להסברה מבחוץ פנימה ולא מבפנים החוצה. אם ניקח דוגמא ממשברים בינלאומיים במדינה אחרת, אפשר ללמוד לקח משמעותי לחיים דווקא מתחום הקומיקס.

סופרמן ( שאטרסטוק )

את דמותו האגדית של סופרמן, גיבור העל הוותיק ששב לאחרונה למסך הגדול בגילומו בגלימה של השחקן היהודי דיוויד קורנסווט , יצרו שני עיתונאים יהודים: ג'רי סיגל וגו' שוסטר. לא במקרה הם בחרו להעניק לאיש הפלדה את הזהות הסודית של קלארק קנט, עיתונאי חרוץ בעיתון הפיקטיבי העולמי "דיילי פלאנט". באמצעות העיתונות, סופרמן בזהותו הסודית יכול היה להיות הראשון במרכז ההתרחשויות, לדעת מה קורה בעולם לפני כולם ולהגן על האמת, הערך של יעקב אבינו שאמצו יהודים מפורסמים בימינו.

ג'רי סיינפלד/ דיוויד שווימר/ מייקל רפפורט בארץ נהדרת ( צילום: באדיבות קשת 12/ Fred Duval/ שאטרסטוק )

השגרירים המוכרים של היהדות

כיום, השליחות הזו לעמוד בחזית ולספר את הסיפור היהודי והישראלי עברה אל שורה של כוכבים הוליוודיים מצליחים שלא מהססים להפגין גאווה בזהותם. הקומיקאי מייקל רפפורט, שצפוי להגיע בקרוב לישראל למופע הסטנד-אפ שלו, משמש שגריר הסברה ישראלי עוד מעיצומה של המלחמה ואף הגיע לארץ והשתתף במערכון סאטירי ב-”ארץ נהדרת” שעשה רעש גדול בעולם. הסטנדאפיסט הוותיק וג'רי סיינפלד שהופיע בישראל ומלא אצטדיונים כבר כמה פעמים מנצל כל במה למסרים פרו ישראלים ואף לועג לתומכי פלסטין כשהוא מאשים אותם באנטישמיות ותמיכה בטרור. גם השחקן והבמאי היהודי דיוויד שווימר לא חושש לפרסם את שורשיו היהודיים ולא מפחד שזה יפגע לו בהכנסה. להפך. שווימר, שלנצח יהיה "רוס מחברים" הרבה אחרי סיום הסדרה משמש פרזנטור לבית השקעות ישראלי בסדרת פרסומות.

השחקניות מים ביאליק וגל גדות ( צילום מסך יוטיוב/DFree/שאטרסטוק )

אשת חיל מסבירה

הנשים היהודיות המפורסמות בעולם מובילות גם הן מאבק תודעתי לחיזוק ישראל: : גל גדות ריגשה מיליונים כשכחלק מהסברת החגים תקעה בשופר בתוכנית אירוח אמריקאית נחשבת, והשחקנית מים ביאליק שקשורה משפחתית למשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק ממשיכה לשתף את מיליוני עוקביה בעולם ביופי הרוחני של לוח השנה היהודי.

לנוכח תופעות כואבות של פגיעה בתדמית המדינה על ידי ישראלים, כפי שראינו לאחרונה סביב הסרט השנוי במחלוקת "נז"א", עולה המסקנה המתבקשת: אולי בימים אלו, במקום להתמקד בהסברה מבית, ישראל צריכה לסמוך דווקא על יחסי הציבור הטובים והלא מתנצלים שעושים עבורה "השגרירים היהודיים המפורסמים" בחוץ.