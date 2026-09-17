אחרי הסערה: הדוברת של מילביצקי יוצאת להגנתו

חנוך מילביצקי בתכנית כיפות ברזל ( אולפן סרוגים )

‏אור יצחק, דוברת יו״ר ועדת הכספים חנוך מלביצקי, הגיבה היום (חמישי) לראשונה לסרטון שהודלף מלשכתו, בו נשמע חבר הכנסת מתלונן על עובדיו וטוען כי הם אינם עונים לו.

‏"היה לי חשוב להגיב בעצמי, הסרטון המדובר הוא אחד מסרטונים רבים ותכתובת ענפה שמתנהלת כבר מעל ארבע שנים בקבוצה פרטית של צוות הלשכה. עצוב שיש מי שחשב שנכון להוציא סרטון מהסוג הזה", אמרה אור. עוד היא מסרה: "הפצתו לציבור אינה משנה דבר מהעובדות ובוודאי שאינה יכולה למחוק עשייה של קדנציה שלמה. דווקא מתוך הטענות ניתן לראות עד כמה חנוך בוס מתחשב ועובד בשיתוף פעולה מלא עם הצוות שלו. בנימה אישית, יום הכיפורים בפתח - מי שהדליף/ה את הסרטון צריך/ה להתבייש בעצמו/ה. גמר חתימה טובה".

עוד באותו נושא הח"כ מהליכוד נגד עובדי לשכתו: "אף אחד לא עונה לי" חדשות סרוגים

‏השר יצחק וסרלאוף מ'עוצמה יהודית', התייחסאף הוא לסערה וכעס על עובדי לשכת חבר הכנסת מילביצקי.

"אני חייב להוציא את זה כי זה באמת יושב לי על הלב, פתח וסרלאוף. "אני בז לכפיות טובה. אין לי דרך אחרת להגיד את זה. קיבלתם משרת אמון. מישהו בחר בכם, סמך עליכם, הכניס אתכם ללשכה שלו ונתן לכם מקום ופרנסה. ואז מגיע הרגע שמתברר שהוא לא ממשיך לקדנציה נוספת ופתאום לא עונים לטלפונים?

‏אתם עדיין מקבלים משכורת מהלשכה, כן? ולהוציא סרטון שמביך את חבר הכנסת שאתם עדיין עובדים אצלו? באמת שאני לא מצליח להבין את זה. מותר לכם להתאכזב, מותר לכעוס ומותר גם לקום וללכת. אף אחד לא חייב לאף אחד את החיים שלו. אבל בחייאת, איפה הכרת הטוב? איפה קצת נאמנות? איפה הכבוד לבן אדם שנתן בכם אמון?".

לסיום הוא הוסיף: "דווקא כשהאינטרס נגמר רואים מי עומד מולך. ואנשים שברגע שכבר אין להם מה לקבל ממך מפנים לך את הגב, זה משהו שאני פשוט לא מסוגל לכבד. זה מכעיס אותי וזה בעיקר מאכזב אותי. תתביישו. באמת".