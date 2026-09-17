הערב (חמישי) חוזרת לשידור התכנית האגדית "רק בישראל" במשדר מיוחד בקשת 12, והפעם עם הפתעה משפחתית מיוחדת: אורנה בנאי מראיינת את בנה, אמיר בנאי, במערכון שכבר עורר סערה ברשתות החברתיות.

בהצצה שפורסמה לקראת השידור, ניתן לראות את אורנה בדמות לימור המוכרת, כשהיא מארחת את "הכוכב הענק שתמיד חלמה לפגוש" - שהוא לא אחר מאשר בנה אמיר, שזכה לאחרונה ב"רוקדים עם כוכבים" יחד עם הרקדנית רומי נוף.

משפחת בנאי כובשת את המסכים

המערכון מצטרף לשורה של הופעות משפחתיות של בני משפחת בנאי במסכי הטלוויזיה. רק לפני מספר שבועות זכתה המשפחה בשני ניצחונות בתוכניות ריאליטי שונות: אורי ואנה בנאי ב"פאוור קאפל", ואמיר ורומי נוף ב"רוקדים עם כוכבים".

אמיר, שהוא בנה של אורנה ואחיינם של מאיר ואביתר בנאי, שיתף בעבר כי הוא גאה בשם המשפחה. בראיון לסרוגים הוא אמר: "אני הבן של אמא שלי ולעולם אהיה. וזה משהו שאני אוהב".

התכנית "רק בישראל", ששודרה בתחילת שנות האלפיים, הייתה אחת מתוכניות הבידור המצליחות בישראל. הדמות לימור, שגילמה אורנה בנאי, הפכה לאייקון תרבותי והופיעה בפינות סאטירה, פרסומות ותוכניות נוספות לאורך השנים.

הספיישל המיוחד ישודר הערב בקשת 12, ומבטיח להחזיר את הצופים לימים של "רק בישראל" - הפעם עם טוויסט משפחתי שרק משפחת בנאי יכולה לספק.