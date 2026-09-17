בצל השנה החדשה: שלוש נשים שבו לחיק היהדות

ערב ראש השנה הגיעו שלוש נשים לבית הדין בירושלים והשלימו את תהליך השבתן ליהדות. השלוש, שהיו בעבר בקשרים עם מוסלמים, עברו בשנים האחרונות תהליכים שונים שהובילו אותן להתקרב מחדש ליהדות ולפתוח פרק חדש בחייהן.

עבור מעיין, שם בדוי כמו יתר השמות בכתבה, היה זה סיומו של תהליך שהחל בדיוק לפני כחצי שנה. במשך כ־13 שנים היא הייתה נשואה למוסלמי, ולשניים נולדו ארבעה ילדים. נקודת המפנה התרחשה בערב חג הפסח, כאשר מעיין התעקשה לחגוג את החג עם משפחתה, למרות התנגדותו החריפה של בן זוגה.

בעקבות החלטתה התפתח בין השניים עימות קשה. מעיין עזבה את הבית והלכה לחגוג את החג עם משפחתה, למרות הקושי והמחיר האישי. בהמשך נוצר ביניהם ריחוק משמעותי, שהוביל לבסוף לניתוק.

בחודשים שחלפו מאז עמדה מעיין בקשר עם אנשי יד לאחים, התחזקה מבחינה יהודית והחליטה להתגרש מבן זוגה. כשהגיעה לבית הדין, כחצי שנה לאחר אותו חג פסח, היא הביטה לאחור על הדרך שעברה ועל השינוי שהתחולל בחייה.

לצדה הגיעה לבית הדין גם ענת, שהייתה מוכרת לאנשי יד לאחים במשך שנים. בתה הגדולה עמדה בקשר עם הארגון, ובגיל 18 החליטה לחזור בתשובה ולשוב ליהדות. לפני כשנה וחצי היא נישאה לבחור חרדי, ובעקבות התהליך שעברה החלו גם בני משפחתה להתקרב מחדש ליהדות.

ענת ניסתה להשלים את התהליך כבר לפני כשנתיים או שלוש, אך באותה תקופה עדיין התגוררה עם בן זוגה ונאמר לה כי לא ניתן לאשר את בקשתה. היא פתחה בהליך גירושין, ובשנים האחרונות התקרבה בהדרגה ליהדות. בשנה שעברה אף חגגה המשפחה בר מצווה לאחד הילדים.

האישה השלישית, עדן, גדלה בבית שלא נשמר בו אורח חיים יהודי. במהלך חייה הייתה בקשר עם ערבי ואף התאסלמה. לאחר שנפרדה ממנו החלה להתקרב ליהדות, לשמור שבת ולהקפיד על כשרות.

עדן נדרשה גם לעבור בירור יהדות, משום שהוריה עלו לארץ ממקום שבו לא היה רישום מסודר שיכול להוכיח את יהדות המשפחה. היא התעקשה להשלים את הבירור, ולבסוף הגיעה לבית הדין כדי לשוב באופן רשמי ליהדות.

ביד לאחים מסרו: "ערב ראש השנה הוא זמן של חשבון נפש, התחדשות והתחלה חדשה, ואין מרגש יותר מלראות נשים שבחרו באומץ לפתוח פרק חדש בחייהן ולשוב אל היהדות. הסיפורים של מעיין, ענת ועדן הם עדות לכך שגם אחרי שנים של מציאות מורכבת, שערי התשובה לא ננעלו ואפשר לשוב בתשובה חזרה לחיק העם היהודי".