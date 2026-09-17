דרמה באירוויזיון: המדינה שממשיכה להחרים בגלל ישראל

רשת השידור הציבורית האירית (RTÉ) הודיעה באופן רשמי כי עמדתה בנוגע להשתתפות בתחרות האירוויזיון נותרה ללא שינוי, והמדינה לא תשתתף ולא תשדר את תחרות האירוויזיון בשנת 2027.

בהודעה מטעמה קישרה RTÉ באופן ישיר בין ההחלטה לבין המלחמה והמצב ההומניטרי ברצועת עזה. לפי גוף השידור האירי, השתתפות בתחרות בעת הזו "אינה ניתנת להצדקה" לנוכח אובדן החיים והסיכון המתמשך לחיי אזרחים. בנוסף, הביעה הרשת דאגה עמוקה מהמשך המניעה של גישה עצמאית לעיתונאים בינלאומיים לתוך הרצועה.

באיגוד השידור האירופי מחכים להחלטות הרשמיות של ספרד, הולנד, איסלנד ובלגיה - שטרם הודיעו על השתתפותן.