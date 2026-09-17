צעד נוסף בהליך הפלילי נגד בצלאל זיני

בצלאל זיני ( צילום: צפריר אבייב/פלאש90 )

שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם היום (חמישי) על תעודת חיסיון של השב"כ בעניין ההליך הפלילי נגד בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, הנאשם בפרשת הברחת הסחורות לעזה, כך דיווח אבישי גרינצייג. בעקבות כך ההליך הפלילי יוכל להתקדם, לאחר שהמתין לחתימת השר בחודשיים האחרונים. יחד עם תעודת החיסיון הזו, השר כ"ץ חתם היום על 4 תעודות חיסיון נוספות של השב"כ שנוגעות להליכים פליליים אחרים.

עוד באותו נושא וסרלאוף נגד לשכת מליביצקי: "תתביישו" חדשות סרוגים

נזכיר כי אמש, זיני להשתחרר ממעצר הבית שבו הוא שוהה כבר כחצי שנה. זיני נאשם בעבירות חמורות בפרשת ההברחות לעזה, ובבקשה שהגישו פרקליטיו נטען כי אין חשש שישוב לבצע את המעשים המיוחסים לו בכתב האישום כך פרסם אביעד גליקמן לראשונה.

אחד הנימוקים שהוצגו בבקשה נוגע לתפקידו של אחיו הבכור, דוד זיני, המכהן כראש השב"כ. לפי עורכי דינו, זיני צפוי להתנהל ברגישות ובזהירות מוגברת בשל תפקידו של אחיו: "לא יעלה על דעתו של זיני להסתבך בעבירה כלשהי".