צעד נוסף בהליך הפלילי נגד בצלאל זיני

שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם היום (חמישי) על תעודת חיסיון של השב"כ בעניין ההליך הפלילי נגד בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, הנאשם בפרשת הברחת הסחורות לעזה, כך דיווח אבישי גרינצייג.
בעקבות כך ההליך הפלילי יוכל להתקדם, לאחר שהמתין לחתימת השר בחודשיים האחרונים. יחד עם תעודת החיסיון הזו, השר כ"ץ חתם היום על 4 תעודות חיסיון נוספות של השב"כ שנוגעות להליכים פליליים אחרים.
נזכיר כי אמש, זיני להשתחרר ממעצר הבית שבו הוא שוהה כבר כחצי שנה. זיני נאשם בעבירות חמורות בפרשת ההברחות לעזה, ובבקשה שהגישו פרקליטיו נטען כי אין חשש שישוב לבצע את המעשים המיוחסים לו בכתב האישום כך פרסם אביעד גליקמן לראשונה.
אחד הנימוקים שהוצגו בבקשה נוגע לתפקידו של אחיו הבכור, דוד זיני, המכהן כראש השב"כ. לפי עורכי דינו, זיני צפוי להתנהל ברגישות ובזהירות מוגברת בשל תפקידו של אחיו: "לא יעלה על דעתו של זיני להסתבך בעבירה כלשהי".
דתות/כתות=שטיפות מוח רווחיות.כולן.אין כמובן שום הוכחות שהן שומרות בזמן החיים או אחרי המוות. לאבולוציה- יש הרבה מאוד הוכחות!!הגיע הזמן להפריד דת ממדינה ולגיוס שיוויוני!! משיח לא בא,משיח גם לא מטלפן.