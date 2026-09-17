וסרלאוף נגד לשכת מליביצקי: "תתביישו"

‏השר יצחק וסרלאוף מ'עוצמה יהודית', התייחס היום (חמישי) לסרטון שהודלף מלשכתו של חבר הכנסת מהליכוד חנוך מילביצקי, בו הוא נראה מתלונן לעובדי לשכתו על כך שהם לא עונים לו ומזלזלים בעבודתם.

וסרלאוף, כמו רבים מהמגיבים, כעסו על המדליפים, טענו כי מדובר במשרת אמון ומדובר בדרך מכוערת במיוחד להכפיש את הבוס.

"אני חייב להוציא את זה כי זה באמת יושב לי על הלב, פתח וסרלאוף. "אני בז לכפיות טובה. אין לי דרך אחרת להגיד את זה. קיבלתם משרת אמון. מישהו בחר בכם, סמך עליכם, הכניס אתכם ללשכה שלו ונתן לכם מקום ופרנסה. ואז מגיע הרגע שמתברר שהוא לא ממשיך לקדנציה נוספת ופתאום לא עונים לטלפונים?

‏אתם עדיין מקבלים משכורת מהלשכה, כן? ולהוציא סרטון שמביך את חבר הכנסת שאתם עדיין עובדים אצלו? באמת שאני לא מצליח להבין את זה. מותר לכם להתאכזב, מותר לכעוס ומותר גם לקום וללכת. אף אחד לא חייב לאף אחד את החיים שלו. אבל בחייאת, איפה הכרת הטוב? איפה קצת נאמנות? איפה הכבוד לבן אדם שנתן בכם אמון?".

לסיום הוא הוסיף: "דווקא כשהאינטרס נגמר רואים מי עומד מולך. ואנשים שברגע שכבר אין להם מה לקבל ממך מפנים לך את הגב, זה משהו שאני פשוט לא מסוגל לכבד. זה מכעיס אותי וזה בעיקר מאכזב אותי. תתביישו. באמת".