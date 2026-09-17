כבוד למגזר: 56% ממצטייני השב"כ הם סרוגים

9 כיפות מתוך 16 מצטייני השב"כ ( עמוס בן גרשום, לע"ם )

בבית הנשיא בירושלים התקיים היום טקס מצטייני שירות הביטחון הכללי (שב"כ). הטקס נערך בראשות נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו שאחראי על השב"כ וראש השירות דוד זיני.

תפקידיהם, שמותיהם ותמונתם של הזוכים אסורה כמובן בפרסום, אבל מהתמונה שהותרה, כשהם עם הגב למצלמה, ניתן היה בקלות לספור 9 כיפות על ראשיהם של המצטיינים. מתוך 16 הזוכים, מדובר על 56%! בהחלט כבוד למגזר. יחד עם ראש השב"כ הם יכולו היו להשלים מניין.

ראש הממשלה אמר בטקס: ״ביהודה ושומרון היו אלף סיכולים. זאת אומרת אלף ניסיונות לרצוח את בני עמנו, והצלחות פנומנליות. ההצלחות האלה באו בזכות העבודה שלכם ושילוב הזרועות עם צה"ל וכל זרועות הביטחון. ברצועת עזה אנחנו עדים לתופעה שגם היא אני חושב מפתיעה את כולם. אנחנו כמובן נכנסנו לעזה, אנחנו חובקים את חמאס, ונאמר ש׳חמאס יהיה עכשיו מוגן, הוא יהיה חסין׳ - ההפך הגמור קורה.

דוד זיני, הרצוג ונתניהו ( עמוס בן גרשום, לע"ם )

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בהתייחס לסדרת החיסולים של משתתפי הטבח ב-7.10 אמר נתניהו: "אנחנו גם באים חשבון עם הרוצחים האלה שרצחו את בני עמנו, את בנותינו, את נשותינו וילדינו בשבעה באוקטובר. ואנחנו באים חשבון עם מי שעוד נשאר, ולא נשארים הרבה כי אנחנו מטפלים בהם. כשאנחנו אומרים למחבלים: 'אף אחד לא חסין, אנחנו נגיע לכולכם', אתם בעצם מבצעים את זה הלכה למעשה.

האויב לא סטטי ודברים משתנים. והרצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה - הרצון הזה לא נעלם, הוא פשוט נחלש. היכולת לבצע את זה בעצם נכתשה בצורה מאוד מאוד חזקה, ועשינו את רוב העבודה, אבל יש עוד עבודה להשלים - ואנחנו נשלים אותה. אנחנו נחסל את החמאס, ואנחנו נכריע קודם כל את המשטר באיראן. אנחנו נפיל אותו. הוא יפול. אנחנו גם נטפל בחיזבאללה וגם הוא יפול.

אני יודע על סמך מה שעשיתם ביהודה ושומרון, על סמך מה שעשיתם ברצועת עזה, ומה שאתם עושים במקומות פורצי דרך בטכנולוגיה, אני יודע שאתם מצוינים. המצטיינים וכל המצוינים של שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל. דוד זיני אתה מוביל כוח איתן, חזק, מחויב ויותר מכל דבר אחר - מצליח. תודה רבה לכם. שנה טובה״.

ראש השב"כ דוד זיני אמר בטקס: "למתכנני הטבח, למבצעיו, ולכל מי שנתן ידו לחילול כבודה ודמה של מדינת ישראל, ולכל מי שחפץ בהשמדתנו - יש לנו מסר אחד בלתי מתפשר:

אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי, אין מחילה, ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים, ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים. ידה הארוכה והנחושה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו - בעומק המנהרות, במפקדות המסתור, ובכל פינה על פני הגלובוס. זוהי חובתנו הקדושה לאומה ולאנושות.

מצטיינות ומצטיינים יקרים, אתם החזית של המגן. אתם ההוכחה שגם מתוך השבר הגדול ניתן לקום לתקן ולצמוח, השירות קם, לומד, ומנצח יום-יום. המשיכו לפעול בחשאיות, במסירות, בדבקות מוחלטת במשימה. העם שלנו סומך עליכם - גם כשהוא לא יודע עד כמה. תודה לכם על מה שאתם עבור כולנו".