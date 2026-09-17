6 שנות מאסר לרופא שהורשע באונס ובעבירות מין במטופלות

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (חמישי) שש שנות מאסר על פרופ' אריה לוין, בן 69, גסטרואנטרולוג ילדים ולשעבר מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה ותזונה לילדים בבית החולים וולפסון, שהודה והורשע במסגרת הסדר טיעון באונס אימו של אחד ממטופליו, במעשים מגונים בשתי מטופלות ובשימוש לרעה בכוח המשרה. הפרקליטות דרשה להטיל עליו 13 שנות מאסר. הסדר הטיעון לא כלל הסכמה בנוגע לעונש. לוין ישלם פיצוי בסך 750 אלף שקלים.

פרקליטות מחוז תל אביב התייחסה לכך ומסרה: לוין הודה והורשע, לאחר שחזר חזר בו מכפירתו, בכתב אישום מתוקן במסגרת הסדר טיעון שלא כלל הסכמה לגבי העונש. במסגרת ההסדר, לוין הפקיד פיצוי לנפגעות בסך 750 אלף שקל ורישיון הרפואה שלו בוטל לצמיתות.

הפרקליטות ביקשה לגזור על לוין 13 שנות מאסר בפועל וציינה את החומרה היתירה במעשיו, בכך שניצל באופן מחפיר ובזוי את תפקידו כרופא מומחה ומוערך, ובהמשך גם כמנהל מחלקה, ואת האמון מצד המתלוננות שראו בו "מושיע" ממש, והיחידי שבכוחו להצילן, מה שאפשר לו לשוב ולפגוע בהן. לוין כפה עצמו על נשים בחדר הטיפולים, מקום בו הן למעשה הכי חשופות ופגיעות, ופגע בהן בצורה חמורה ונוראית.

הפרקליטות ציינה במסגרת הטיעונים לעונש, כי היעדר כל חמלה למצבן וניצול המתלוננות בנקודות שפל וחולשה שכזו, מלמדת בראש ובראשונה שמדובר בנאשם נעדר אמפטיה שבחר את חסרות האונים והחלשות ביותר לניצול צרכיו המיניים. תחושת חוסר האונים והתלות הקיימת במסגרת היחסים בין רופא למטופל ובמיוחד בין רופא למטופל אשר נלחם על חייו, מגלמת חומרה מיוחדת אשר צריכה להשתקף בענישה חמורה ומשמעותית.

הפרקליטות תלמד את גזר הדין ותשקול את צעדיה.