אחרי שעות של צום, הגוף זקוק למשהו עדין ומתוק שיעניק אנרגיה מיידית מבלי להכביד על הקיבה. עוגיות טחינה וסילאן הן הפתרון המושלם: שלושה רכיבים בלבד, ללא מיקסר, ללא זמן התפחה ומוכנות תוך 12 דקות בלבד. העוגיות נמסות בפה ומתאימות בדיוק ליד כוס תה חם או קפה בצאת הצום.

בניגוד למתכונים מורכבים יותר שדורשים ציוד מיוחד או זמן ארוך, המתכון הזה מבוסס על עקרון הפשטות המקסימלית. הטחינה הגולמית מעניקה מרקם עשיר ושומני, הסילאן מוסיף מתיקות טבעית ועמוקה, והקמח מאחד הכול לבצק רך ונעים לעבודה. התוצאה היא עוגיות ביתיות שמזכירות את עוגיות התמרים הקלאסיות, אבל עם טוויסט מודרני וקליל יותר.

המרכיבים

כוס אחת טחינה גולמית (רצוי משומשום מלא)

חצי כוס סילאן טבעי (או דבש)

2 כוסות קמח כוסמין מלא או קמח לבן (אפשר גם קמח ללא גלוטן)

שדרוג אופציונלי: מעט שומשום, שקדים פרוסים או אגוזים קצוצים לקישוט

אופן ההכנה

שלב ראשון - ערבוב: מחממים תנור מראש ל-170 מעלות. בקערה בינונית מערבבים את הטחינה והסילאן בעזרת כף עץ או מרית עד לקבלת תערובת חלקה ואחידה. חשוב לערבב היטב כדי שהסילאן יתמזג לחלוטין עם הטחינה.

שלב שני - איחוד: מוסיפים את הקמח בהדרגה תוך כדי ערבוב. אפשר להמשיך עם כף או לעבור לעבודה בידיים. מערבבים רק עד שנוצר בצק רך, נעים למגע ולא דביק. אין צורך לעבוד את הבצק יותר מדי - ברגע שהוא מתאחד, הוא מוכן.

שלב שלישי - עיצוב: יוצרים כדורים קטנים בגודל אגוז מלך ומניחים אותם על תבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה. חשוב לשמור על מרווחים של כ-2 ס"מ בין העוגיות. פוחסים כל כדור בעדינות בעזרת מזלג, ויוצרים דוגמת שתי וערב יפה. אם בחרתם בשדרוג, זה הזמן לפזר מעט שומשום או שקדים פרוסים על כל עוגייה.

שלב רביעי - אפייה: אופים במשך 10 עד 12 דקות בלבד, עד שהתחתית מזהיבה קלות והשוליים נראים יציבים. העוגיות צריכות להישאר מעט רכות במרכז - זה בדיוק מה שנותן להן את המרקם הנימוח המיוחד. חשוב לא לאפות יותר מדי, כי העוגיות ממשיכות להתקשות בזמן הצינון.

שלב חמישי - צינון: מוציאים את התבנית מהתנור ומניחים לעוגיות להתקרר לחלוטין על התבנית לפני שמנסים להרים אותן. העוגיות רכות מאוד כשהן חמות, ומתקשות ומתייצבות רק כשהן מתקררות. סבלנות בשלב הזה היא המפתח לעוגיות מושלמות.

למה זה עובד?

השילוב של טחינה וסילאן יוצר מקור אנרגיה מהיר וזמין לגוף שצם. הטחינה עשירה בשומנים בריאים וחלבון צמחי, והסילאן מספק סוכרים טבעיים שנספגים במהירות. בניגוד לעוגיות חמאת בוטנים שדורשות ביצה וסוכר לבן, המתכון הזה פשוט יותר ומתאים גם למי שמחפש אלטרנטיבה טבעית יותר.

העוגיות מספקות שילוב מאוזן של פחמימות, שומנים וחלבון - בדיוק מה שהגוף צריך אחרי שעות של צום. הן קלות לעיכול, לא מכבידות על הקיבה, ומעניקות תחושת שובע נעימה. המרקם הרך והנימוח שלהן הופך אותן לאידיאליות ליד משקה חם, והן מתאימות גם למי שמחפש משהו פחות מתוק מעוגיות מסורתיות.

ניתן להכין את העוגיות מראש ולאחסן אותן בקופסה סגורה עד שלושה ימים. הן נשארות רכות ונימוחות גם למחרת, ומתאימות גם לארוחת בוקר מהירה או לחטיף בין הארוחות. שיהיה צום קל וגמר חתימה טובה!