הח"כ מהליכוד נגד עובדי לשכתו: "אף אחד לא עונה לי"

חבר הכנסת חנוך מילביצקי מ'הליכוד', פנה בסרטון לעובדי לשכתו, והתלונן בו כי הם אינם עונים לו ועוזרים לו יותר. הסרטון הודלף לרשת ופורסם בחשבון הטוויטר של עקיבא נוביק.
"שלום לכולם ושנה טובה", פתח מילביצקי. "השעה עכשיו 20:21 ועד עכשיו אני לא יודע מי בא איתי מחר. אני שמח שלכולכם יש תוכניות, אני גם שמח שאף אחד מכם לא מוצא זמן ולא חושב שנכון לענות לי, לשאול אותי מה איתי.
למעט עובדת אחת שעובדת איתי כל יום ונמצאת איתי בקשר כל יום, סביב הסיפור של ההתחשבנות אחרי הפריימריז, לא חושב שהכבדתי על אף אחד מכם יותר מידי בשלושה/ארבעה שבועות האחרונים".
עוד הוסיף מילביצקי להתלונן: "עכשיו אתם אפילו לא עונים לי. אז אם אתם לא רוצים לעבוד ולא מרגישים מחוייבים אליי, בואו נסיים כולנו בסוף החודש ותלכו כולכם הביתה.
אני אביא מישהו צמוד אליי אם אני חושב שצריך. אני לא חושב שמגיע לי יחס כזה ממכם, אתם מזלזלים בי. יש לכם חצי שעה להגיד לי מי מגיע איתי מחר, אני צריך נהג וצלם".
בעוד שחלק מהתגובות היו בסגנון "מגיע לך" נגד מילביציק, היו לא מעט אנשים שהזדעזעו מההדלפה של הסרטון לרשת.
פעיל הימין ברוך מרזל כתב: "יפה מאוד שהוא עף מהליכוד", אך הוסיף: "אני מקווה מאוד שעובדי הלשכה שלו ששלחו לך את הסרטון, לא ימצאו עבודה לעולם. חצופים".
היועץ הפוליטי לשעבר לביא אייזנמן כתב: "לא סבבה בכלל שהסרטון הזה יצא מהלשכה. לשכה פח". גולשת נוספת כתבה: "גועל נפש להדליף סרטון מתוך קבוצה של עובדים שאמורים להיות אנשי אמון. תת רמה".
"אני לא יודע מי בא איתי" דווקא שמח לראות קצת יציבות בלשכה! אפילו העובדים שלך כבר קלטו שאתם רק עסוקים בספינים וג'ובים🤦♂️