הח"כ מהליכוד נגד עובדי לשכתו: "אף אחד לא עונה לי"

חבר הכנסת חנוך מילביצקי מ'הליכוד', פנה בסרטון לעובדי לשכתו, והתלונן בו כי הם אינם עונים לו ועוזרים לו יותר. הסרטון הודלף לרשת ופורסם בחשבון הטוויטר של עקיבא נוביק.

"שלום לכולם ושנה טובה", פתח מילביצקי. "השעה עכשיו 20:21 ועד עכשיו אני לא יודע מי בא איתי מחר. אני שמח שלכולכם יש תוכניות, אני גם שמח שאף אחד מכם לא מוצא זמן ולא חושב שנכון לענות לי, לשאול אותי מה איתי.

למעט עובדת אחת שעובדת איתי כל יום ונמצאת איתי בקשר כל יום, סביב הסיפור של ההתחשבנות אחרי הפריימריז, לא חושב שהכבדתי על אף אחד מכם יותר מידי בשלושה/ארבעה שבועות האחרונים".

עוד הוסיף מילביצקי להתלונן: "עכשיו אתם אפילו לא עונים לי. אז אם אתם לא רוצים לעבוד ולא מרגישים מחוייבים אליי, בואו נסיים כולנו בסוף החודש ותלכו כולכם הביתה.

אני אביא מישהו צמוד אליי אם אני חושב שצריך. אני לא חושב שמגיע לי יחס כזה ממכם, אתם מזלזלים בי. יש לכם חצי שעה להגיד לי מי מגיע איתי מחר, אני צריך נהג וצלם".