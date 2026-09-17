הח"כ מהקואליציה מפרגן לממשלת בנט: "שאפו להם"

חבר הכנסת צבי סוכות מ'הציונות הדתית', עלה לשידור בחדשות 13 ופרגן באופן מפתיע לממשלת השינוי בראשות בנט.

המגיש רביב דרוקר שאל אותו מה קורה עם חומת מגן 2 שהם הבטיחו, ובתגובה השיב סוכות: "הסיפור הזה היה בעצם מול הסיפור של גוב האריות. גוב האריות ברוך ה' חוסל עוד לפני שנכנסנו, זה באמת שאפו לממשלה הקודמת שעשתה את זה".

דרוקר קטע אותו ואמר לו: אני חייב לשמוע את זה שוב. אתה מפרגן להם, אז למה בעצם היינו צריכים אתכם בכלל? סוכות השיב לו: "חד משמעית".