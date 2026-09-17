בניגוד לפסיקת העליון: עיריית ת"א שוב אוסרת תפילה בהפרדה

לא מרשה הפרדה. חולדאי ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

עיריית תל אביב שוב מתנה קיום תפילות בשטח ציבורי בכך שלא תתקיים הפרדה בין גברים לנשים וזאת למרות פסק דין של בית המשפט העליון שפסל את התנאי הזה.

איגוד רבני קהילות, יזם אירוע סליחות בחוף תל ברוך במוצאי שבת - הלילה האחרון לאמירת הסליחות. העירייה הנפיקה אישור עקרוני לקיום האירוע, אך התנתה אותו בתנאי האוסר על כל הפרדה מגדרית באמצעים פיזיים – במילים אחרות, איסור על הקמת מחיצה בין גברים לנשים. המארגנים טוענים כי התנאי אינו מאפשר את קיום התפילה כהלכתה ופוגע בחופש הדת של המשתתפים. בעקבות כך הם מתכוונים להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד עיריית תל אביב-יפו, כדי שזה יורה לה להתיר את המחיצה.

אסור להציב מחיצה ( המסמך של עיריית תל אביב )

נזכיר כי סוגיית ההפרדה עמדה במרכז הוויכוח ביום הכיפורים תשפ"ד, בסופה פוצצו חילונים את התפילה בכיכר דיזינגוף. העירייה התעקשה והדיון התלהט לקראת ההקפות השניות במוצאי שמחת תורה. מתקפת חמאס ביטלה את החגיגות ההן.

שנה לאחר מכן ביקש ארגון 'ראש יהודי' לקיים את התפילה בהפרדה, העירייה שוב התנגדה והארגון עתר לבית המשפט המחוזי. העתירה הגיעה עד בית המשפט העליו שפסק בסופו של דבר כי ניתן לקיים תפילה בהפרדה בין גברים לנשים, אך כפשרה ביקש להעביר אותה מכיכר דיזינגוף לגן מאיר.

כעת שנתיים אחרי אותו פסק דין, העירייה ממשיכה להציב את האיסור על מחיצה כתנאי לקיום אירוע תפילה.

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נציין כי האיסור על הקמת מחיצה בשטח ציבורי הוא המצאה 'יש מאין' של המשנה ליועצת המשפטית לממשלה דינה זילבר, שלא מופיע בשום חוק או פסיקה. עיריית תל אביב אימצה אותו בקנאות כשאסרה מופעי סליחות בכיכר רבין ובהמשך גם תפילות יום הכיפורים בכיכר דיזינגוף.