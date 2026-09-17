אחרי 6 שנים בדיגיטל: הכתב החדש של כאן 11

מינוי חדש במערכת החדשות: העיתונאי אורי סלע הודיע היום (חמישי) כי הוא מצטרף לתאגיד השידור הישראלי "כאן 11" ויכהן ככתב אזור המרכז.

סלע, שעבד בשש השנים האחרונות באתר "וואלה!", נפרד לאחרונה מקולגות ומשותפים לדרך והודה לעורכים, לכתבים ולמפיקים שעבדו לצדו לאורך השנים. בציוץ שפרסם ברשת X (טוויטר לשעבר), שיתף את התרגשותו לקראת הפרק החדש בקריירה: "מתרגש לעדכן שנכנסתי לתפקיד כתב אזור המרכז... תודה לאנשי התאגיד שנתנו בי אמון. זמין בכל הפלטפורמות לשמוע על מה שחשוב לספר".

בתפקידו החדש ב"כאן 11", יהיה סלע אחראי על סיקור שוטף של אירועי האקטואליה, הפלילים, הרשויות המקומיות והסיפורים האנושיים באזור המרכז עבור כלל פלטפורמות התאגיד – בטלוויזיה, ברדיו ובדיגיטל.