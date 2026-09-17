"אתם מתנחלים, נהרוג אתכם": אישום נגד תוקף טל דרדיק

בסוף השבוע האחרון, בחצר אגף 2 בכלא ניצן, התפתח ויכוח בין טל ינון דרדיק לבין שני אסירים פליליים ואחרים. במהלך העימות השניים התנפלו עליו והכו אותו יחד באגרופים בפניו. בזמן התקיפה איים עליו אחד מהם: ״אתם מתנחלים, אנחנו נהרוג אתכם״.
דרדיק נפצע סמוך לעינו ונזקק לטיפול רפואי. על פי הדיווח של לי עייש ב-i24, בתום חקירה שניהל שב״ס, הוגש היום (חמישי) כתב אישום נגד מוהלל אגבאריה-חרירי, בנו של יחיא חרירי שהיה מבכירי משפחת חרירי, ונגד איבראהים גורבאן, הנאשם גם באונס קבוצתי של נערה בת 13 בנתניה.
נזכיר כי לפני שבועיים, נעצר דרדיק בצפון לאחר שהפר חמש פעמים את הצו האוסר עליו להתקרב לאזור השומרון.
כזכור, בחודש שעבר הוא שוחרר ללא תנאים מגבילים - לאחר שביתת רעב בת 38 ימים. ההחלטה התקבלה לאחר מאבק שניהל דרדיק נגד הצו המנהלי אותו הוציא אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט כנגדו, ואשר במסגרתו שבת רעב. בהחלטת השחרור מתח השופט ביקורת על התנהלות משטרת מחוז ש"י בהליך.
אני אזכיר לתוקפים שההורים של סבתא שלי באו לארץ להתנחל בשנת 1939