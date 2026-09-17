"אתם מתנחלים, נהרוג אתכם": אישום נגד תוקף טל דרדיק

בסוף השבוע האחרון, בחצר אגף 2 בכלא ניצן, התפתח ויכוח בין טל ינון דרדיק לבין שני אסירים פליליים ואחרים. במהלך העימות השניים התנפלו עליו והכו אותו יחד באגרופים בפניו. בזמן התקיפה איים עליו אחד מהם: ״אתם מתנחלים, אנחנו נהרוג אתכם״.

דרדיק נפצע סמוך לעינו ונזקק לטיפול רפואי. על פי הדיווח של לי עייש ב-i24, בתום חקירה שניהל שב״ס, הוגש היום (חמישי) כתב אישום נגד מוהלל אגבאריה-חרירי, בנו של יחיא חרירי שהיה מבכירי משפחת חרירי, ונגד איבראהים גורבאן, הנאשם גם באונס קבוצתי של נערה בת 13 בנתניה.