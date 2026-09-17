סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

"סוף סוף מנדלבליט יתן תשובות, איזו סגירת מעגל מופלאה"

מגיש ערוץ 14 ינון מגל, שמח על הודעת פרקליטי נתניהו, לפיה הם מזמנים את אביחי מנדלבליט להעיד לפני הבחירות: "החשבון יסגר בחודש הבא, מנדלבליט יאלץ סוף סוף לתת תשובות. איזו סגירת מעגל נפלאה"

12:54
14 תגובות
עקבו אחרינו ב -
מנדלבליט (פלאש 90)

מגיש ערוץ 14 ינון מגל, התייחס היום (חמישי) להודעת פרקליטי נתניהו, לפיה הם מעוניינים לזמן את היועמ"ש לשעבר, אביחי מנדלבליט, לעד מטעם ההגנה בחודש הבא - סמוך לבחירות.

‏מגל התייחס לכך היום וכתב: "ב-28.1.20 היועמש מנדלבליט רץ לבית המשפט להגיש את כתב האישום נגד נתניהו בזמן שראש הממשלה היה בביקור מדיני בוושינגטון להצגת 'תכנית המאה' של טראמפ.

‏החשבון יסגר בחודש הבא, ימים ספורים לפני הבחירות, כשאותו מנדלבליט יעמוד על דוכן העדים במשפט, ויאלץ סוף סוף לתת תשובות. איזו סגירת מעגל נפלאה".

חדשות סרוגים

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
14
למען הדורות הבאים
לפני שעתיים

אביחי מנדלבליט, חיזוק ידיים על ההתייצבות לנדרש בבית המשפט! שלטון החוק חייב לנצח גם כשיש מי שמנסה להסיט את הדיון מקריסת התקציב
הצטרפו אלינו