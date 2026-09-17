"סוף סוף מנדלבליט יתן תשובות, איזו סגירת מעגל מופלאה"

מגיש ערוץ 14 ינון מגל, התייחס היום (חמישי) להודעת פרקליטי נתניהו, לפיה הם מעוניינים לזמן את היועמ"ש לשעבר, אביחי מנדלבליט, לעד מטעם ההגנה בחודש הבא - סמוך לבחירות.

‏מגל התייחס לכך היום וכתב: "ב-28.1.20 היועמש מנדלבליט רץ לבית המשפט להגיש את כתב האישום נגד נתניהו בזמן שראש הממשלה היה בביקור מדיני בוושינגטון להצגת 'תכנית המאה' של טראמפ.

‏החשבון יסגר בחודש הבא, ימים ספורים לפני הבחירות, כשאותו מנדלבליט יעמוד על דוכן העדים במשפט, ויאלץ סוף סוף לתת תשובות. איזו סגירת מעגל נפלאה".