בעקבות תחילת הקרנתו של הסרט התיעודי "נז"א" ברחבי אירופה, מועצת הקולנוע פנתה היום (רביעי) בדרישה חריפה לקיים הקרנה מיידית של הסרט בפני חברי המועצה והגורמים המקצועיים בישראל. במועצה מזהירים כי מניעת הצגת הסרט בישראל והסתרתו מגורמים מקצועיים מעוררות תהיות קשות ומחזקות את החשד שמדובר בסרט תעמולה מפוברק.

"הסתרה זו מעלה חשש כבד כי היצירה משרתת את אוייבי ישראל ובראשם החמאס בעזה, וזאת על גבם של חיילי צה"ל וחללי מערכות ישראל", נמסר ממועצת הקולנוע. הדרישה מגיעה על רקע הסערה הציבורית הנרחבת שחוללה זכיית הסרט בפסטיבל ונציה, כשגורמים רבים בישראל מאשימים את יוצריו, יובל אברהם ורחל שור, בפגיעה במדינה ובצה"ל.

גל תגובות חריפות מהממסד

הדרישה של מועצת הקולנוע מצטרפת לשרשרת ארוכה של תגובות חריפות מצד גורמים בכירים במערכת הביטחון והפוליטית. הרמטכ"ל אייל זמיר תקף בחריפות את יוצרי הסרט ואמר כי "משחירים את חיילי צה"ל ומפקדיו במגוון דרכים, תוך שימוש בשקרים ובמניפולציות חסרות בסיס". לדבריו, "זו משימה לאומית ובין-לאומית, ועלינו לעמוד בה על כל במה ומול כל טוען ולומר באופן ברור: צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם".

שר התרבות מיקי זוהר נקט בצעדים נוספים בעקבות הסערה. הוא פנה לראש השב"כ דוד זיני בדרישה לבדוק את מקורות המידע והחומרים ששימשו ליצירת הסרט ואת נסיבות הגעתם לידי היוצרים. במכתבו ציין השר כי "היוצרים טוענים שהסרט מבוסס על עדויות אנשי צבא ומודיעין ישראלים, אולם המקורות מוסתרים וזהותם ומהימנותם אינן ניתנות לאימות".

קולות מהשטח: משפחות שכולות ולוחמים

חגי לובר, אביו של סמ"ר יונתן לובר ז"ל שנפל בקרבות, התייחס לסערה ברדיו 'גלי ישראל' ואמר בכאב: "הבן שלי הוא הנזק האגבי להחלטות האומללות האלה. את הנזק הזה היה אפשר למנוע". לובר הוסיף כי "אני, שהבן שלי נהרג בגלל פעולה נקודתית, בגלל ששלחו אותם להילחם בתוך בתים ובתוך סמטאות, וירו עליו מבתים גבוהים שולטים".

גם יוחאי גרינגליק, בן דודו של סמ"ר שאולי גרינגליק הי"ד, יצא בחריפות נגד הסרט. "הנזק שעושים יוצרי הסרט למדינת ישראל ולצה"ל הוא לחלוטין לא אגבי. הוא מכוון ומרושע", כתב. "שני הבימאים האלה עשו לישראל נזק יותר מכל הישראלים שריגלו לטובת איראן במלחמה ביחד".

מהממסד הדתי: 'מסכנים חיי יהודים'

הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל לשעבר, התייחס לסרט במהלך ביקורו בישיבת הסדר 'באר התחיה' בבאר שבע. בתשובה לשאלת תלמיד ששב משירות קרבי בגולני, אמר הרב לאו: "הרמב"ם כבר פסק בנוגע למוסרים שהדרך שלהם לחזרה בתשובה ארוכה וקשה". הוא הוסיף כי "אלו שהוציאו דיבה על המדינה ולוחמיה מסכנים את חיי יהודים בכל העולם".

גם מעולם התרבות נשמעו קולות ביקורת. הזמר והיוצר אביב גפן פרסם בסטורי שלו: "שרתי על קברים של משפחות שלמות שנשחטו, וחיילים שמתו בגלל ששמרו על טוהר הנשק. הם כבר לא יזכו למחוא כפיים לסרט של יובל אברהם".

רפורמה במועצת הקולנוע

במקביל לדרישה להקרנת הסרט, המליצה מועצת הקולנוע לשר התרבות על ביטול מלא של מנגנון הניקוד המעניק תמיכה ממשלתית לסרטים המשתתפים בפסטיבלים בינלאומיים. במקומו, המליצה המועצה על הקמת מסלול תמיכה תקציבי ייעודי שיוקדש כולו לסרטים העוסקים בגבורת לוחמי צה"ל ומערכות ישראל.

שר התרבות מיקי זוהר בירך על ההמלצות והודיע כי יאמץ אותן בהקדם: "הפסטיבלים הבינלאומיים הוכיחו פעם אחר פעם שהם חפצים בפגיעה במדינת ישראל, ואין למדינה סיבה לממן סרטים המיועדים להצלחה באותם המקומות". במועצת הקולנוע מסבירים כי הצעדים נועדו להתמודד מול גלי ההשחרה וההכפשה הממומנים נגד ישראל בתקשורת ובפסטיבלים בעולם.

הסערה סביב הסרט "נז"א" ממשיכה להתפתח, כאשר גורמים נוספים במערכת הפוליטית והביטחונית צפויים להתייחס לנושא בימים הקרובים. עדכונים נוספים בהמשך.