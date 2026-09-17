מגישת ערוץ 14 מתנצלת: "אני מבקשת סליחה"

מגישת ערוץ 14 דנה ורון, העבירה היום (חמישי) מסר לצופים בשידור חי לקראת יום הכיפורים: "אני מבקשת סליחה מכל מי שנפגע ממני באופן אישי. לא על האידיאולוגיה שלי, אלא על הפגיעה באדם.
מותר שנהיה חלוקים בדעותינו, אבל אף פעם לא חלוקים בלבבות. רגע לפני יום הכיפורים ושני רגעים לפני הבחירות, אני מוחלת וסולחת בלב שלם לכל יהודי באשר הוא".
במקביל, עיתונאי ופאנליסט תוכנית "הפטריוטים", איתמר פליישמן, התראיין אצל עמרי אסנהיים בערוץ 13, ושיתף בתחושות הכבדות המלוות אותו לאחר חלק מהשידורים ובתגובות שהוא סופג ברשתות החברתיות.
במהלך הראיון שאל אסנהיים ישירות את פליישמן: "יש פעמים שאתה חוזר הביתה ואתה נגעל מעצמך?".
פליישמן לא היסס והשיב בכנות: "כן בטח. ברור, מה זאת אומרת, אין שאלה. הידיים שלך כל הזמן בבוץ. אין מנוס מזה שהבוץ יפגע בך ואתה גורם לזה, יש ימים כאלה".
בהמשך השיחה תהה אסנהיים כיצד נראים הרגעים שאחרי הירידה מהשידור: "אתה מסיים את השידור, מוריד את האיפור, נכנס למיטה ואז?".
"אני לא נכנס למיטה, יושב קצת במרפסת, מתבאס על עצמי מאוד", שיתף פליישמן והוסיף כי באותם ימים הוא אינו נמנע מלקרוא את התגובות הקשות ברשת: "אלה ימים שאני מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת. כי מגיע לי, אני צריך ללמוד מזה, זה קורה לא מעט".
לעובדי אלג'זירה 14 האנטישמי "אנחנו של ביבי"אין סליחה ואין כפרה.