מגישת ערוץ 14 מתנצלת: "אני מבקשת סליחה"

ערוץ 14 ( חיים גולדברג / פלאש90 )

מגישת ערוץ 14 דנה ורון, העבירה היום (חמישי) מסר לצופים בשידור חי לקראת יום הכיפורים: "אני מבקשת סליחה מכל מי שנפגע ממני באופן אישי. לא על האידיאולוגיה שלי, אלא על הפגיעה באדם.

מותר שנהיה חלוקים בדעותינו, אבל אף פעם לא חלוקים בלבבות. רגע לפני יום הכיפורים ושני רגעים לפני הבחירות, אני מוחלת וסולחת בלב שלם לכל יהודי באשר הוא".

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