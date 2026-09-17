מטורף: פלסטינים כיוונו מקלע לעבר בסיס של צה"ל

המשטרה יצאה לפשיטה במסגרת המאבק בנשק הלא חוקי ביו"ש. במהלך השבוע, אותרו ונתפסו מספר כלי נשק המוחזקים שלא כחוק, תחמושת רבה וחלקי נשק שונים.
כך לפני מספר ימים, במסגרת פעילות ממוקדת ומבוססת מודיעין משטרתי של תחנת חברון במרחב יהודה על אודות 'ניסוי כלים' שבוצע לאחרונה, פשטו בלשי המשטרה יחד עם לוחמי מג"ב על בניין מגורים בעיר הפלסטינית חברון ובמהלך חיפוש מקיף שערכו במקום, אותר על גג המבנה מקלע כבד ייחודי מסוג MG-34.
מדובר במקלע מימי הנאצים, שהיה חלק מהציוד התקני בכל מחלקה של לוחמים. הוא מוכר מהסרטים על מלחמת העולם השנייה, כששימש "לקצור" חיילים שהסתערו על עמדות גרמניות.
במשטרה טוענים כי יחד עם המקלע נמצאו גם 100 כדורים בקוטר 7.62 מ"מ, אך הנשק שומש בסכסוכים מקומיים ולא למטרות טרור.
במקרה נוסף אחר, במהלך פעילות בלשי תחנת עציון בשיתוף לוחמי חטיבת עציון של צה"ל בכפר הפלסטיני בית-אומר, אותר במהלך פעילות מדויקת נשק מסוג קרלו המוחזק שלא כחוק. הכוחות שפעלו, תפסו את הנשק ועצרו חשוד באחזקתו, תושב המקום בשנות ה-30 לחייו, והוא הועבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה.
אמש, בחיפוש בכפר הפלסטיני פסאיל, אותר רובה ציד שהוטמן והוסלק במקום. כלי הנשק נתפס והועבר למיצוי חקירתי ופורנזי במטרה לזהות את החשודים המעורבים בכך ומעצרם.
כך גם בפעילות שנערכה אמש (רביעי) הודות למידע מודיעיני מדויק של שוטרי תחנת בנימין במרחב שומרון של המשטרה ויחד עם לוחמי מג"ב עוטף י-ם, בוצע חיפוש בבית מגורים במ.פ שועפט, במהלכו אותרו ונתפסו תחמושת מסוג 5.56 מ"מ וחלקי נשק מסוג M16 בהם- גופי נשק, מכלולים, ידיות אחיזה וקתות, לצד אפוד קרמי.
בעקבות ממצאים אלו, נעצר על ידי הכוחות שפעלו במקום חשוד ערבי ישראלי בשנות ה-20 לחייו, בחשד להחזקת אמצעי לחימה שלא כדין. הוא הועבר לחקירה במשטרה ובהמשך יובא בפני בימ"ש להארכת מעצרו.