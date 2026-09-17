מטורף: פלסטינים כיוונו מקלע לעבר בסיס של צה"ל

המשטרה יצאה לפשיטה במסגרת המאבק בנשק הלא חוקי ביו"ש. במהלך השבוע, אותרו ונתפסו מספר כלי נשק המוחזקים שלא כחוק, תחמושת רבה וחלקי נשק שונים.

כך לפני מספר ימים, במסגרת פעילות ממוקדת ומבוססת מודיעין משטרתי של תחנת חברון במרחב יהודה על אודות 'ניסוי כלים' שבוצע לאחרונה, פשטו בלשי המשטרה יחד עם לוחמי מג"ב על בניין מגורים בעיר הפלסטינית חברון ובמהלך חיפוש מקיף שערכו במקום, אותר על גג המבנה מקלע כבד ייחודי מסוג MG-34.

מדובר במקלע מימי הנאצים, שהיה חלק מהציוד התקני בכל מחלקה של לוחמים. הוא מוכר מהסרטים על מלחמת העולם השנייה, כששימש "לקצור" חיילים שהסתערו על עמדות גרמניות.

במשטרה טוענים כי יחד עם המקלע נמצאו גם 100 כדורים בקוטר 7.62 מ"מ, אך הנשק שומש בסכסוכים מקומיים ולא למטרות טרור.