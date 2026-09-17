יוסי דדן בבית הכנסת בחומש ( צילום: מועצה אזורית שומרון )

מאות בני אדם השתתפו אמש (רביעי) בעצרת הודיה ביישוב המתחדש חומש, 21 שנה לאחר הגירוש. במרכז האירוע נחנך בית הכנסת על שם הרב קוק זצ"ל והוכנס ספר תורה, לצד עצרת מרכזית ומופע של האמן ביני לנדאו.

באירוע השתתפו ראש מועצת שומרון יוסי דגן, סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר מלך, רבנים, תושבי חומש, משפחות שחזרו לצפון השומרון, פעילי "חומש תחילה", בוגרי ורבני ישיבת חומש ומשפחות שכולות. בין המשתתפים היו הרב מרדכי ומרים דימנטמן, הוריו של יהודה דימנטמן הי"ד, הוריו של שולי הר מלך הי"ד, שנרצח בפיגוע ירי בדרכו לחומש לפני הגירוש, והוריו של עידודי זולדן הי"ד, בן למשפחה ממגורשי חומש שנרצח בפיגוע ירי בשנת 2007. במהלך הכנסת ספר התורה נפרשה מעליו חופה שהוכנה מטליתו של יצחק צייגר הי"ד, תושב שבי שומרון שנרצח בפיגוע ירי בשנת 2024 והיה מאוהבי חומש. הרב מרדכי דימנטמן רקד עם אביה של אלמנת בנו ועם ספר התורה. במהלך העצרת העניקו יוסי דגן, ראש ישיבת חומש הרב אלישמע כהן, ח"כ לימור סון הר מלך ובני גל מראשי "חומש תחילה" תעודות הוקרה לחלוצים ולמשפחות שפעלו למען חומש. התעודות הוענקו תחת הכותרת "שרשרת הדורות של חומש".

דגן הכריז בנאומו: "אנחנו בימים של תיקון היסטורי. עומדים כאן בחומש המתחדשת, במקום שעוד לא היה לפני הגירוש, ואומרים קבל עם ועולם: ההתנתקות מצפון השומרון מתה, עם ישראל חי!".

לדבריו, המהלך שהחל בחומש ימשיך ליישובים נוספים בצפון השומרון: "חומש התחילה מהפכה ששוטפת את כל צפון השומרון, ותגיע בעזרת השם בעוד לא המון זמן גם לגוש קטיף".

ח"כ לימור סון הר מלך, ממגורשי חומש, אמרה: "היום, כשאנחנו עומדים כאן בחומש, אפשר לומר בבירור: עם ישראל חזר הביתה". לדבריה, השיבה נבנתה במשך שנים של מאבק, אמונה ועקשנות מצד המשפחות, הפעילים ואנשי ישיבת חומש.

השרה אורית סטרוק והשר זאב אלקין שלחו ברכות מצולמות. אלקין אמר כי החזרה לחומש ולצפון השומרון היא "תשובה לאומית", והוסיף: "לא תהיה יותר התנתקות, אך ורק תוכנית ההתחברות".