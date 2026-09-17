ספיר בורגיל עולה למתקפה: "מביך, עלוב ורדוד"

ספיר בורגיל ( אור גפן, יח''צ )

יוצר התוכן נדיר אליהו, שידוע בעקיצות ובצחוקים שלו נגד משפיעני רשת אחרים, העלה אמש (רביעי) לעמוד האינסטגרם שלו פוסט הומוריסטי שבו התייחס לדבריה של ספיר בורגיל בסרט על השנה האחרונה בחייה, שפורסם ברשת 13.

בסרט טענה בורגיל טענות קשות על בן זוגה לשעבר אברהם אקלום (עימו היא נמצאת בהליך גירושים), ובין היתר סיפרה כי בכל פעם שיצאה מהבית, אקלום היה מתעצבן ואומר לכאורה ביטויים כמו: "איפה את? תכיני לי קבב". אליהו לקח את הציטוט על הקבב ועשה גרסת AI שבה הוא נראה מכין את המאכל, כשגם חברותיו מהתעשייה: נופר מור, בר כהן ועמית חן, נמצאות באחת התמונות. בורגיל זעמה על כך והגיבה: "ברור שתגיד שזה ׳בצחוק׳. זה תמיד בצחוק כשצריך להסביר למה יצאת מביך", כתבה לו בורגיל. "אתה לא מצחיק. אתה פשוט שוב עסוק בי. בי, במשפחה שלי, בסיפור שלי. כנראה שגם כשאני לא בחדר, אני עדיין הנושא המרכזי בשולחן שלכם. והפעם הבדיחה היא אישה עגונה שנלחמת על החירות שלה. קורע. באמת חומר משובח למפגשי הקפה שלכם. מכל מה שנחשף בכתבה, זה מה שבחרתם לקחת. לא מפתיע. עומק אף פעם לא היה תנאי לרעש".

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בורגיל הוסיפה: "אבל לפחות עשיתי לכם טובה. סיפקתי חומר חדש לראיונות, לסטוריז ולשיחות המביכות שלכם. כי כנראה שלהישאר רלוונטיים בזכות עצמכם זה כבר אתגר גדול מדי. אז תמשיכו. תדברו עליי. תצחקו עליי. תיפגשו במיוחד בשבילי אם צריך.

"רק אל תתבלבלו, זה שאתם עסוקים בי לא אומר שאני עסוקה בכם. 2026 מביאה איתה את השחרור שלי. ואיתו נגמרה גם התקופה שבה אנשים כמוכם חשבו שהדרך להשתיק אותי היא לנסות להשפיל אותי. אתם לא מפחידים. לא מרתיעים. וככל שאתם מדברים יותר, אתם מסבירים טוב יותר מי אתם. ממש עוד רגע כיפור, תבקש סליחה מאבא לשנה החדשה שתבוא עלינו לטובה".

לאחר שתיקה קצרה, בחר אליהו להתייחס בכך שהזכיר מפורסמים אחרים שצחקו על המשפט, בהן אגם רודברג ונועה קירל, וסיים בלשתף את המתכון לקבב שבורגיל עצמה העלתה, וכתב: "כשזה נוח זה נוח, והדאבל סטנדרט בשיא".