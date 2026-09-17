ברק סרי מאבד את זה: "השתגעתם? תפסיקו עם זה!"

ברק סרי ( Levy dudy, ויקימדיה )

העיתונאי ברק סרי, תקף היום (חמישי) את ראשי גוש השינוי על ההתקוטטויות ביניהם, והזהיר אותם כי הם עלולים להפסיד בבחירות לראש הממשלה נתניהו. "האדונים הנכבדים אייזנקוט, ליברמן ובנט, מה קרה לכם? אתם השתגעתם? החלטתם לחרב הכל? מה פשר המריבות הפרועות בינכם 40 יום לפני הבחירות? יש כאן המונים שמסתכלים עליהם ואשכרה מתפלצים", אמר סרי.

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עוד הוא הוסיף: "לא מבינים מה עובר עליכם. יש כאן המוני אזרחים שנלחמים כבר שלוש וחצי שנים נגד הממשלה הרעה הזו שהביאה עלינו את האסון הנורא, שנכשלה בכל התחומים, נגד ראש ממשלה שמפרק כאן הכל כי רוצה לברוח ממשפטו הפלילי, יש כאן את הבחירות הכי גורליות בתולדות המדינה ואתם החלטתם לריב בדיוק עכשיו? מספיק כבר עם זה.

אם לא תנצחו זה יהיה בלתי נסלח. אז עם כל הכבוד לחילוקי הדעות בינכם, שבו ביחד ותחליטו על דרך פעולה משותפת, כזו שתחדיר בבוחרים שלכם רוח קרב, אופטימיות, תחושה חזקה שהולכים לנצח ובגדול. זה העתיד של המדינה".