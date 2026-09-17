הרב יוסף: "מי שעולה להר הבית – אסור להצביע לו"

החרדה בש"ס מזליגת הקולות לעוצמה יהודית או מפלגות ימין אחרות עושה את שלה. בכנס בחירות בעכו, השתלח הראשון לציון הרב יצחק יוסף בחברי כנסת העולים להר הבית וכינה אותם חסרי יראת שמיים.

״אני קורא לכם: אל תתפתו להצביע לאנשים לא ראויים. מי שאין לו יראת שמיים ומי שעולה להר הבית – אסור לפי ההלכה להצביע לו. צריך להצביע רק ליראי שמיים שהולכים בדרך התורה, כמו נציגי ש״ס ובראשם הרב אריה דרעי״.

נציין כי מבין גוש הימין, חברי הכנסת והשרים שעולים להר הבית הם איתמר בן גביר מעוצמה יהודית, גם יו"ר זהות משה פייגלין שרץ ברשימה משותפת עם הציונות הדתית. בליכוד: יו"ר הכנסת אמיר אוחנה עולה להר הבית וכמוהו גם חברי הכנסת אריאל קלנר ועמית הלוי (שנמצאים במקומות לא ריאליים).

שלשום פרסמנו בסרוגים כי יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר התקבל בחמימות אצל חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב ראובן אלבז שברך אותו על מדיניות ההחמרה כלפי מחבלים כלואים.