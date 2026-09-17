הח"כ מהליכוד מאיים: אם זה יקרה אצביע נגד הממשלה

ביקורת חריגה נשמעה היום (חמישי) מתוך הקואליציה: ח״כ משה סעדה מהליכוד הצהיר בריאיון ליוסי בן עטר ב"כאן מורשת" כי יצביע נגד ממשלה בראשות בנימין נתניהו, אם גדי איזנקוט יקבל במסגרתה רוטציה על ראשות הממשלה.

סעדה הבהיר כי האפשרות של ממשלת אחדות, שבה איזנקוט יכהן כראש הממשלה במסגרת הסכם רוטציה עם הליכוד, אינה מקובלת עליו. "אני אצביע נגד הממשלה הזאת", הצהיר.

חבר הכנסת מהליכוד לא הסתפק בהתנגדות למתווה הפוליטי, אלא מתח ביקורת ישירה גם על התאמתו של איזנקוט לתפקיד. "איזנקוט לא ראוי להיות ראש ממשלה. גם לא במסגרת רוטציה עם הליכוד", אמר סעדה בריאיון.

במהלך השיחה התייחס סעדה גם לקמפיין של מפלגת הציונות הדתית נגד מערכת המשפט. הקמפיין כלל תמונות נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ושופטת בית המשפט העליון דפנה ברק-ארז.

גם בסוגיה הזאת בחר סעדה למתוח ביקורת מתוך הקואליציה, הפעם ישירות על יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ׳. "סמוטריץ׳ לא היה צריך לעשות את זה. זה לא ראוי", אמר חבר הכנסת מהליכוד.

בכך הציב סעדה שני קווים ברורים בתוך המחנה: התנגדות למתן רוטציה על ראשות הממשלה לגדי איזנקוט, גם אם ההסכם ייחתם בידי נתניהו והליכוד, והסתייגות מהאופן שבו בחרה הציונות הדתית לנהל את הקמפיין שלה נגד בכירי מערכת המשפט.

המסר החריף ביותר הופנה לאפשרות של ממשלת אחדות עתידית. סעדה הבהיר כי מבחינתו, כניסה של איזנקוט לממשלה אינה שקולה להסכמה לכך שיכהן כראש הממשלה, וכי אם מתווה כזה יובא להצבעה, הוא יתנגד לממשלה.