נתניהו מסתבך: כוכבת הילדים מאיימת בתביעת ענק

כוכבת הילדים והרשת מאייקי, שזכתה להצלחה ויראלית עם השיר "מסיבה של סקווישים", שלחה היום (חמישי) מכתב התראה לפני תביעה למפלגת הליכוד על שימוש ללא אישור בשיר "מסיבה של סקווישים".

על פי הדיווח במאקו, כוכבת הילדים דורשת פיצוי בסכום של כ-300 אלף ש"ח והתנצלות, במכתב שנשלח באמצעות משרד עורכי הדין עמית קרמון.

במכתב טוענים עורכי דינה של כוכבת הילדים כי השיר הוכנס לסרטון ללא אישורה. לדבריהם, השימוש בו במסגרת פוליטית "עלול להוביל לזיהוי של מרשתי, המבצעת, כוכבת ילדים, עם אג'נדה פוליטית ועם מסרים פוליטיים, שלא מרצונה".

בריאיון למאקו סיפרה מאייקי: "בהתחלה ממש שמחתי, וכשראיתי את הסרטון אפילו צחקתי. בסוף שמו את השיר במשהו שמקטלג את זה כקמפיין בחירות, ואמרתי לעצמי, 'וואו, מה עשו פה? קטלגו אותי במפלגה מסוימת? שמו אותי בדמות פוליטית?'", אמרה.

עוד היא הוסיפה:"אני לא יכולה להיות פוליטית בגלל שאני כוכבת ילדים. אני לא יכולה לקחת עמדה, ופה לא ידעתי איך לגשת לזה", אמרה.