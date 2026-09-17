בגוש השינוי מעריכים: בנט וליברמן מתאחדים מול איזנקוט

המאבק בתוך גוש השינוי עולה היום (חמישי) מדרגה, בעקבות מסרון שהפיץ הקמפיין של גדי איזנקוט והפגישה שנערכה בין נפתלי בנט לאביגדור ליברמן. על פי הפרסום של יהודה שלזינגר בוואלה, המהלכים הגבירו את המתח בין המפלגות לקראת הבחירות והמאבק על חלוקת הכוח בגוש.

במסרון שנשלח אמש מטעם הקמפיין של איזנקוט נכתב: ״כאן גדי איזנקוט, הבחירות מול נתניהו והליכוד על המפלגה הגדולה בישראל צמודות. אני צריך אותך איתי, להבטיח את הניצחון והשינוי למדינת ישראל״.

על פי הפרסום, בגוש השינוי יש מי שרואה במסרון ביטוי נוסף למאבק המתנהל מתחת לפני השטח. כלפי חוץ, המפלגות ממקדות את האש בראש הממשלה בנימין נתניהו ובגוש הימין, אך במקביל מתנהל ביניהן מאבק על הקולות ועל זהות המפלגה שתגיע לבחירות מעמדת הכוח החזקה ביותר.

גם הפגישה שנערכה אתמול בין בנט לליברמן עוררה תשומת לב בתוך הגוש. אצל חלק מהגורמים היא נתפסה כהידוק כוחות מול איזנקוט, והגבירה את החשדנות בין השחקנים לקראת המאבקים הצפויים על חלוקת הכוח.

הפערים בין המפלגות אינם נוגעים רק למספר המנדטים או ליוקרה. לפי הפרסום, הם עשויים להשפיע על המשא ומתן להרכבת ממשלה, אם גוש השינוי יוכל לעשות זאת. פער גדול לטובת איזנקוט יחזק את טענתו כי ראש המפלגה הגדולה צריך להוביל את הממשלה. לעומת זאת, תוצאה צמודה עשויה להשאיר את התמונה פתוחה ולאפשר דרישות לרוטציה או הסדרים אחרים.