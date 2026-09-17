ליברמן עוקץ את איזנקוט: כדאי שיבהיר מי השותפים שלו

( יונתן זינדל/פלאש90 )

בישראל ביתנו הגיבו היום (חמישי) לדבריו של גדי איזנקוט, והבהירו כי המפלגה אינה מתכוונת לפעול מתוך לחץ. לצד זאת, במפלגה הציבו שאלה ישירה בפני איזנקוט וקראו לו להבהיר לציבור עם מי הוא מתכוון להקים את הממשלה הבאה.

״לאביגדור ליברמן אין אגו ויש ניסיון, והניסיון מלמד שאסור לשדר לחץ בשום שלב״, מסרו בישראל ביתנו. במפלגה ביקשו להדגיש כי מבחינתם, היעד המרכזי הוא הקמת ממשלה שאותה הגדירו ״ציונית״, ללא ראש הממשלה בנימין נתניהו, המפלגות הערביות והמפלגות החרדיות. עוד הציגו בישראל ביתנו את המהלכים שלדבריהם צריכה הממשלה הבאה לקדם כבר עם הקמתה. ״ישראל ביתנו מחויבת להקמת ממשלה ציונית, ללא נתניהו, המפלגות הערביות והחרדיות, שתעביר חוק גיוס לכולם בלי מכסות, בלי יעדים ובלי פטורים לאף אחד, ותקים ועדת חקירה ממלכתית בהתאם לחוק כהחלטה ראשונה בממשלה הבאה״, אמרו במפלגה. בישראל ביתנו חזרו בכך על הדרישה לחוק גיוס שיחול על כולם, ללא מכסות, יעדים או פטורים. במקביל, הציבו את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית בהתאם לחוק כאחת ההחלטות הראשונות של הממשלה שאותה הם מבקשים להקים.

עוד באותו נושא אלירז שדה מנתח: נתניהו עלול לקבל יריב חדש מימין חדשות סרוגים

במפלגה הוסיפו כי המטרה היא לחזק את מה שכינו ״גוש המשרתים״, ולתרגם את כוחו להקמת ממשלה יציבה. עם זאת, הם הפנו את הזרקור בחזרה אל איזנקוט ודרשו ממנו תשובה ברורה בנוגע להרכב הפוליטי שהוא מבקש לגבש לאחר הבחירות.

״מה שחשוב הוא לחזק את גוש המשרתים ולהקים ממשלה יציבה. כדאי מאוד שגדי איזנקוט יבהיר באופן ברור לציבור מי השותפים שלו ביום שאחרי הבחירות״, סיכמו בישראל ביתנו