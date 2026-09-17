טרגדיה בקרית ים: ילד בן שנתיים נפל מקומה רביעית

זירת האירוע בקריית ים ( דוברות מד"א מבצעי )

אירוע מזעזע בקריית ים. פעוט כבן שנתיים צנח מגובה ארבע קומות אל המדרכה ברחוב זלמן שזר בעיר.

חובשים של מד"א ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים רמב"ם כשהוא במצב אנוש. מבית החולים נמסר: "למרבה הצער נקבע מותו של הפעוט כבן שנתיים שפונה תוך החייאה ע״י מד״א לחדר ההלם ברמב״ם לאחר נפילה מגובה בקריית ים. צוותי המחלקה לטיפול נמרץ ילדים והמחלקה לרפואה דחופה ברמב״ם נלחמו על חייו ונאלצו למרבה הצער לקבוע את מותו".

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א משה אמסלם, סיפר:

"מדובר באירוע קשה, ילד כבן שנתיים שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפל מגובה רב. מיד התחלנו בביצוע טיפול רפואי שכלל עיסויים, הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש ואנחנו ממשיכים להילחם על חייו".

חובש הצלה דוד זר תיאר: "כשהגעתי למקום עם אמבולנס מד"א שברשותי, מצאתי ילד כבן שנתיים מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלת ראש קשה לאחר שנפל מגובה של שלוש קומות. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות הכוללות עיסויים, הנשמות ומתן שוקים חשמליים, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לחדר הטראומה בבית החולים רמב"ם בחיפה."