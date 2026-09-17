אלירז שדה מנתח: נתניהו עלול לקבל יריב חדש מימין

אלירז שדה פרסם היום (חמישי) ניתוח פוליטי, שבו טען כי המתקפה של בנימין נתניהו על וינטר עשויה להביא להקמת מפלגה חדשה מימין, שתציב בפני ראש הממשלה אתגר פוליטי נוסף.

לדברי שדה, מפלגות המרכז והשמאל אינן מצליחות למשוך אליהן מצביעים מהמחנה הימני. לטענתו, התנועה של אותם מצביעים מתרחשת דווקא בתוך גוש הימין ובכיוון הפוך: "הימנים עשו רק תנועה אחת, יותר ימינה".

שדה הסביר כי ריבוי המפלגות בגוש אינו בהכרח פוגע בו. לשיטתו, ההיצע הגדול מאפשר לאסוף את הביקוש הקיים בקרב מצביעי הימין, בניגוד לניסיון שהיה בעבר לרכז את הכוח הפוליטי סביב נתניהו והליכוד.

בהמשך הציג שדה את מפת הימין כפי שהוא רואה אותה: "הפעם יש ליכוד שהפך למרכז, וימין מעשי כמו בן גביר וסמוטריץ׳". בתוך המציאות הזאת, הוא סבור כי התקפת נתניהו על וינטר עשויה להביא מפלגה שתאתגר את ראש הממשלה מימין.

לדבריו, מצביעים מעדיפים להשפיע מתוך הממשלה ולא להעניק את קולם למפלגת מרכז-שמאל, שעלולה לסיים את דרכה באופוזיציה ובהמשך להיעלם. שדה הזכיר בהקשר הזה את בני גנץ ויאיר לפיד.

בסיום דבריו הפנה שדה את הזרקור לגדי איזנקוט והציב בפניו כמה שאלות פוליטיות: האם יפסול את המפלגות הערביות, האם יצליח לבנות "מוצר אמיתי" שיאסוף קולות, והאם יסיים כמו גנץ ולפיד באופוזיציה.