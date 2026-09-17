אפרת שלום דנון: "נשים צריכות לשנות את המערכת"

הבמאית והיוצרת אפרת שלום דנון למדה קולנוע כבר בתיכון ובהמשך בקמרה אובסקורה, אבל דווקא אחרי הלימודים התרחקה מהיצירה. במשך שנים עבדה כעיתונאית, בין היתר ב"גלריה" של "הארץ" וכמבקרת טלוויזיה בידיעות תקשורת.

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"בגיל 30 הרגשתי שמשהו בתשוקה שלי לעיתונות דעך", היא מספרת. "היה בי איזה צורך עמוק יותר ליצור, לעשות סרט".

הסרט שהחזיר אותה לקולנוע היה "החולמות", שעסק בנשים חרדיות שיוצרות קולנוע עבור נשים חרדיות. הדרך אליו הייתה ארוכה. שלום דנון והמפיקה יפעת פרסטלניק הגישו במשך כשנתיים את הפרויקט לקרנות ולגופי שידור וקיבלו שוב ושוב תשובות שליליות.

"היה רגע שבסוף התהליך ספרתי את מספר הלאווים שקיבלתי. אני חושבת שהגעתי לאיזה 15 לאווים כאלה ברצף", היא מספרת. בסופו של דבר שני גופי שידור רצו את הסרט, והיא נאלצה לבחור ביניהם.

מאז ביימה בין היתר את "חיים רגילים", "הנבחרות" ו"הפלה חופשית". לדבריה, הדרך הארוכה של סרט דוקומנטרי דורשת מיוצר לא רק סבלנות אלא גם מידה של אובססיה.

"מהרגע שיש את ההחלטה שזה פרויקט שאני רוצה ליצור, זה הדבר ואני לא רואה שום דבר אחר מסביב. צריך איזה אלמנט מסוים של אובססיביות. לעשות סרט זה להזיז הר".

מהפוליטיקה אל הכסף

אחד הפרויקטים המרכזיים של שלום דנון היה "הנבחרות", סדרה על נשים בפוליטיקה הישראלית. הרעיון התחיל בכלל מרצון לעשות סרט על גולדה מאיר, ובהמשך התפתח לסדרה שביקשה לבחון את החוויה הנשית בתוך מערכת פוליטית גברית.

שלום דנון החליטה במכוון לא להתמקד בעמדות הפוליטיות של המרואיינות, אלא במה שמשותף לנשים ממחנות שונים. "היה לי נורא ברור שיש פה סיפור אחד של נשים מול מערכת גברית", היא אומרת. "חיפשתי באמת את החוויות שלהן כנשים בתוך העולם הזה".

מתוך "הנבחרות" נולדה גם "כסף משלהן", סדרתה החדשה, שעוברת מהזירה הפוליטית לצמרת הכלכלה הישראלית.

"העולם הכלכלי הוא עולם שבהרבה מובנים אולי אפילו יותר חשוב או יותר משפיע מהעולם הפוליטי", היא אומרת. "ואז גיליתי שהעולם הכלכלי בעצם מספר את אותו סיפור. נשים נתקעות כשהן מטפסות למעלה. הן לא מגיעות לראש הפירמידה".

גם גיוס המרואיינות לסדרה לא היה פשוט. שלום דנון מספרת כי נשים שהגיעו לעמדות בכירות בעולם העסקי רגילות לשדר כוח ולהימנע מחשיפת חולשה. כדי לנסות להגיע למקום אחר, היא מקפידה בזמן הראיונות לצמצם את הנוכחות בחדר למינימום.

"רק אני, המרואיינת והצלמת. אני מנסה לשמור על איזה מרחב אינטימי", היא מספרת.