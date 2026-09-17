העובדים יידרשו לעבוד ביום כיפור? ״לא ייתכן"

מטוס אל על ( צילום: תומר נאוברג/ פלאש 90 )

האם עובדים יידרשו לעבוד ביום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי? יו”ר נעם לישראל, ח”כ אבי מעוז, פנה היום (חמישי) לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב, בדרישה לעצור את המשך הפעלת מערך הטענת מטוסי המטען במהלך יום הכיפורים.

הפנייה החריפה הגיעה לאחר שחברת ממ״ן הודיעה לעובדיה כי מערך העבודה בהטענת מטוסי המטען ימשיך לפעול גם במהלך יום הכיפורים. על פי הדברים שמסר מעוז, הסיבה להמשך הפעילות היא הצורך להשלים פיגורים תפעוליים. ח”כ מעוז הבהיר במכתבו לשרה רגב כי מבחינתו, אין להשלים עם מצב שבו עובדים נדרשים להתייצב לעבודה ביום הכיפורים בשל אותם פיגורים. “לא ייתכן שבמדינת ישראל עובדים יידרשו להתייצב ולעבוד ביום הכיפורים, היום הקדוש ביותר לעם היהודי, לצורך השלמת פיגורים תפעוליים”, כתב יו”ר נעם לישראל.

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מעוז לא הסתפק במחאה על עצם ההחלטה, ודרש משרת התחבורה להתערב באופן מיידי ולפעול לביטול ההוראה. לדבריו, יש להבהיר לכל הגורמים הרלוונטיים כי אין לחייב עובדים לעבוד במהלך יום הכיפורים.

במכתבו הדגיש ח”כ מעוז גם את החשש מהפעלת לחץ על העובדים להתייצב לעבודה. הוא טען כי אין מקום להעמיד עובדים בפני דרישה כזו במהלך היום הקדוש, גם כאשר החברה מבקשת להתמודד עם פיגורים שנוצרו בפעילותה.

כעת מופנית הדרישה ישירות לשרת התחבורה מירי רגב: להתערב מול הגורמים הרלוונטיים, לבטל את ההוראה לאלתר ולהבטיח כי עובדי ממ״ן לא יחויבו להגיע לעבודתם במהלך יום הכיפורים