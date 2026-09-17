עיתונאית חדשות 12: "זה ייצור כאב ראש לא קטן לנתניהו" 

‏עיתונאית חדשות 12, סיון כהן, התייחסה היום (חמישי) ברדיו 103fm למצבו העגום של גוש השמאל בסקרים ואמרה: "התרופה של איזנקוט והגוש נמצאת לו ממש תחת לאף. זו תרופה שהוא מכיר היטב, תחזיקו חזק - בני גנץ!

כן כן. תרים אליו טלפון, תסגרו שיתוף פעולה. מהלך כזה יערבב חזרה את הקלפים ובעיקר ייצר כאב ראש לא קטן לנתניהו ואנשי הקמפיין שכרגע שוב משחקים מול שער ריק".

מוקדם יותר היום, הבהיר גדי איזנקוט בריאיון לכאן ב' כי הוא מתנגד באופן נחרץ להקמת ממשלת חילופים ולרוטציה בתפקיד ראש הממשלה. לדבריו, מי שנבחר לעמוד בראש הממשלה צריך לכהן במשך ארבע שנים, כדי שיוכל לקדם את תוכניותיו ואת המהלכים שבכוונתו להוביל.

"רוטציה לא עומדת על הפרק", הצהיר איזנקוט. הוא הדגיש כי לא מדובר רק בהתנגדות למהלך פוליטי מסוים, אלא בעמדה עקרונית שאותה הביע פעמים רבות בעבר.

"אני בכלל באופן עקרוני ואמרתי את זה עשרות פעמים בעבר, אני מתנגד באופן עקרוני לכל הפטנט הזה של ראש ממשלה חלופי. אני מתנגד לרוטציה", אמר.

איזנקוט הסביר את התנגדותו בכך שראש ממשלה זקוק לתקופת כהונה מלאה כדי לממש את מדיניותו. "ראש ממשלה צריך להיבחר לארבע שנים שיוכל לממש תוכניות לקדם מהלכים פנימיים ואזוריים", אמר בריאיון.