פערי חשק בזוגיות; אלו הטעויות שהמטפלים עושים

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אחת הסיבות השכיחות ביותר להגעתם של בני זוג לחדר הטיפול היא תסכול סביב תדירות יחסי המין. עם זאת, במקרים רבים ההתערבות הטיפולית משתבשת כבר בצעדיה הראשונים עקב אימוץ הנרטיב שהזוג מביא עמו: ההנחה שישנו צד "בריא" בעל צרכים תקינים מול צד "בעייתי" בעל חשק ירוד, ושתפקיד המטפל הוא להמריץ את הצד הפסיבי. התבוננות זו אינה רק בלתי מדויקת מדעית וקלינית, אלא היא מהווה לעיתים קרובות הגורם המרכזי שמקבע את המבוי הסתום.

פערים באינטימיות צפים ביתר שאת סביב מועדים רומנטיים ומועדי לחץ, כאשר הניגוד שבין הציפייה התרבותית לקרבה סוערת לבין שגרת היחסים מעצים את תחושת הבדידות. עבור אנשי מקצוע, האתגר הוא לפרק את הנטייה האינטואיטיבית "לתקן" אדם בודד, ולהעביר את המוקד לדינמיקה הזוגית הכוללת. נקודת המוצא: שונות בחשק היא מצב טבעי, לא כשל חשק מיני אינו נתון סטטי או אחיד. הוא תוצר מורכב של ביולוגיה, תנודות הורמונליות, עומס נפשי, שלבי חיים (כגון הורות מוקדמת), היסטוריה אישית ותרופות. מסיבה זו, הסיכוי ששני שותפים יחוו דחף מיני זהה בעוצמתו ובתזמונו שואף לאפס. ההגדרה הרווחת של "חוסר חשק" ממסגרת את הקושי כפתולוגיה אישית. לעומת זאת, התבוננות מקצועית מזהה כאן אי-התאמה טבעית. השאלה המשמעותית אינה מדוע קיים פער, אלא כיצד ההבדל הבלתי נמנע הזה נטען באשמה, בכעס ובריחוק רגשי. שינוי השאלה מ"מי סובל מחשק נמוך?" ל"מה הוביל לכך שהשונות ביניכם הפכה למוקד של כאב?" מאפשר לפרק את מנגנוני ההאשמה כבר במפגש הראשוני. מלכודת ה"תיקון": מדוע מיקוד בבן הזוג שנמנע מחבל בטיפול? התמקדות בלעדית בצד שיוזם פחות נידונה לכישלון משלושה טעמים מרכזיים: מעגל הלחץ והנסיגה: הפיכת אחד מבני הזוג לפרויקט לשיקום מציבה כל מגע תחת מבחן ביצועי. חשק מיני אינו מסוגל להתפתח תחת תביעה או שיפוט; ככל שהציפייה סביבו מתהדקת, תגובת ההימנעות מתחזקת, מה שמוביל להגברת התסכול של הצד השני וחוזר חלילה.

הפיכת אחד מבני הזוג לפרויקט לשיקום מציבה כל מגע תחת מבחן ביצועי. חשק מיני אינו מסוגל להתפתח תחת תביעה או שיפוט; ככל שהציפייה סביבו מתהדקת, תגובת ההימנעות מתחזקת, מה שמוביל להגברת התסכול של הצד השני וחוזר חלילה. עיוורון לתפקידו של הצד היוזם: הצד ש"רוצה יותר" נתפס לרוב כקורבן המצב, אך גם מניעיו דורשים התבוננות מעמיקה. פעמים רבות, המרדף אחר יחסי מין אינו נובע רק מתשוקה פיזית, אלא משמש ככלי להפגת חרדה, חיפוש אישור לערך העצמי או ניסיון בלעדי לוויסות רגשי דרך הפרטנר.

הצד ש"רוצה יותר" נתפס לרוב כקורבן המצב, אך גם מניעיו דורשים התבוננות מעמיקה. פעמים רבות, המרדף אחר יחסי מין אינו נובע רק מתשוקה פיזית, אלא משמש ככלי להפגת חרדה, חיפוש אישור לערך העצמי או ניסיון בלעדי לוויסות רגשי דרך הפרטנר. החמצת המסר הסמוי של הסימפטום: דעיכת החשק היא לעיתים קרובות איתות ולא שורש הבעיה. היא עשויה לבטא עייפות מצטברת, כעסים בלתי פתורים, חלוקת נטל לא שוויונית או מחנק שנובע מקשר סימביוטי מדי.

תשתית תיאורטית: מודלים להבנת הדינמיקה

1. חשק ספונטני מול חשק תגובתי (Responsive Desire)

על פי המודל המעגלי של ד"ר רוזמרי באסון, שזכה לפופולריות רחבה במחקריה של אמילי נגוסקי, הדחף המיני אינו מתחיל בהכרח מניצוץ פנימי פתאומי. אצל חלק ניכר מהאוכלוסייה - בפרט במערכות יחסים ארוכות - החשק הוא תגובתי: הוא מתעורר רק בעקבות נוכחותו של גירוי מתאים, מגע נינוח או הקשר רגשי בטוח.

תפיסה זו מקבלת תוקף גם בספר האבחנות הפסיכיאטרי (DSM-5), שבו היעדר דחף ספונטני בלבד אינו מוגדר כהפרעה תפקודית. כאשר בני זוג לומדים להכיר בשונות זו, מתפוגגת התפיסה המוטעית לפיה היעדר דחף פתאומי מעיד על חוסר משיכה או אהבה.

2. מובחנות ונפרדות כמנוע לתשוקה

תשוקה מינית זקוקה למרחב כדי להתקיים. כאשר בני זוג מפתחים תלות רגשית גבוהה או התמזגות יתר שבה גבולות ה"אני" מטושטשים, נעלמת הנפרדות הדרושה כדי לייצר סקרנות ומשיכה כלפי האחר. מנקודת מבט זו, ירידה באינטימיות הפיזית אינה מעידה בהכרח על ריחוק, אלא דווקא על קרבת יתר שאינה מותירה מקום לאינדיבידואליות.

עקרונות עבודה בקליניקה

מיפוי נטול שיפוט: אבחון מעמיק של הגורמים המשפיעים על שני הצדדים, תוך שלילת מרכיבים רפואיים, תרופתיים או הורמונליים.

אבחון מעמיק של הגורמים המשפיעים על שני הצדדים, תוך שלילת מרכיבים רפואיים, תרופתיים או הורמונליים. הסרת דרישת הביצוע: השעיה מוסכמת וזמנית של יחסי מין מלאים, במטרה להוריד את רמות החרדה ולאפשר למערכת העצבית להירגע.

השעיה מוסכמת וזמנית של יחסי מין מלאים, במטרה להוריד את רמות החרדה ולאפשר למערכת העצבית להירגע. עבודה על יחסי גוף, דחייה וויסות עצמי: ליווי כל אחד מבני הזוג בבירור הקשר שלו עם גופו, ופיתוח יכולת לשאת דחייה מבלי להתפרק או להגיב בענישה רגשית.

ליווי כל אחד מבני הזוג בבירור הקשר שלו עם גופו, ופיתוח יכולת לשאת דחייה מבלי להתפרק או להגיב בענישה רגשית. חידוש מגע הדרגתי: יצירת מתווה למגע מקרב ואינטימי שאינו מוביל בהכרח למגע מיני, בקצב המוסכם על שני המשתתפים.

יצירת מתווה למגע מקרב ואינטימי שאינו מוביל בהכרח למגע מיני, בקצב המוסכם על שני המשתתפים. שמירה על עמדה טיפולית מאוזנת: הימנעות מהזדהות עם המצוקה המוחצנת של הצד המתוסכל או עם השתיקה וההסתגרות של הצד הנמנע. אם מוקד הטיפול גולש בעקביות לניסיונות לשנות רק את אחד הפרטנרים, יש לעצור ולבחון מחדש את החוזה הטיפולי.

זיהוי גבולות המענה הטיפולי

אף שפערים בחשק הם חלק בלתי נפרד מטיפול זוגי שגרתי, קיימים מצבים המחייבים התערבות מקצועית ייעודית בתחום הטיפול המיני. מקרים הכוללים כאבים בעת יחסי מין (כגון וגיניזמוס או וולוודיניה), קשיים בתפקוד הפיזיולוגי, או טראומות עבר הצפות דרך המגע, דורשים כלים ומיומנויות מעבר להדרכה זוגית כללית. שילוב בין הבנה מערכתית-זוגית לבין ידע סקסולוגי ממוקד הוא שמאפשר מתן מענה שלם ומדויק לקשיים אלו.

מאמר זה נועד לספק רקע מקצועי ואינו מהווה תחליף להערכה קלינית, ייעוץ רפואי או טיפול פרטני המותאם לנסיבות המקרה.