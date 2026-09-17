לקראת הממשלה הבאה: הקו האדום שמציב איזנקוט

גדי איזנקוט ( מרים אלסטר/פלאש90 )

גדי איזנקוט הבהיר היום (חמישי) בריאיון לכאן ב' כי הוא מתנגד באופן נחרץ להקמת ממשלת חילופים ולרוטציה בתפקיד ראש הממשלה. לדבריו, מי שנבחר לעמוד בראש הממשלה צריך לכהן במשך ארבע שנים, כדי שיוכל לקדם את תוכניותיו ואת המהלכים שבכוונתו להוביל.

"רוטציה לא עומדת על הפרק", הצהיר איזנקוט. הוא הדגיש כי לא מדובר רק בהתנגדות למהלך פוליטי מסוים, אלא בעמדה עקרונית שאותה הביע פעמים רבות בעבר. "אני בכלל באופן עקרוני ואמרתי את זה עשרות פעמים בעבר, אני מתנגד באופן עקרוני לכל הפטנט הזה של ראש ממשלה חלופי. אני מתנגד לרוטציה", אמר. איזנקוט הסביר את התנגדותו בכך שראש ממשלה זקוק לתקופת כהונה מלאה כדי לממש את מדיניותו. "ראש ממשלה צריך להיבחר לארבע שנים שיוכל לממש תוכניות לקדם מהלכים פנימיים ואזוריים", אמר בריאיון.

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בהמשך דבריו הפריד איזנקוט בין עמדתו בנוגע להנהגת המדינה לבין התנגדותו למנגנון הרוטציה. מצד אחד הוא תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת חברי הקבינט שכיהנו במהלך אירועי 7 באוקטובר, ומצד שני הבהיר כי גם החלפת נתניהו אינה מצדיקה בעיניו הקמת ממשלת חילופים.

"ולכן שתי אמירות שונות: נתניהו כמו כל חברי הקבינט ב-7 באוקטובר לא ראויים להנהגה. ולגבי רוטציה - אני מתנגד באופן נחרץ לממשלת חילופים ולרוטציה, ולכל הטריקים והשטיקים שליוו אותנו בשנים האחרונות", סיכם איזנקוט.