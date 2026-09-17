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חדשות טלוויזיה

גיא פלג נגד חדשות 12: "הורדתי מינון"

העיתונאי גיא פלג חושף את האכזבה שלו מחדשות 12, ומגלב למה הוא הוריד מינון בכל הנוגע להופעות באולפן

10:16
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גיא פלג (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)
גיא פלג (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

שינוי משמעותי על המסך של חדשות 12: העיתונאי הוותיק גיא פלג חושף כי החליט מיוזמתו לצמצם את הופעותיו באולפני החדשות, זאת בעקבות פערים עמוקים בינו לבין קו השידור של החברה. בגילוי לב במהלך פודקאסט שבו התארח לצד עו"ד שני אילוז, הסביר פלג את הרקע לצעד החריג.

לדברי פלג, ניסיונות הערוץ להציג גיוון פוליטי רחב כדי להתנער מדימוי שמאלני הובילו לשינוי באווירת האולפנים. פלג הבהיר כי בחר שלא לקחת חלק בפאנלים לצד גורמים המנהלים נגדו מתקפות חריפות, בפרט על רקע דיווחיו בסוגיית שדה תימן, והדגיש כי אין שבכוונתו לשתף פעולה עם מי שמבקש לפגוע בו.

על אף הפערים, ציין פלג כי הנהלת חברת החדשות מעניקה לו גיבוי מלא ואינה כופה עליו להשתתף בדיונים בניגוד לרצונו. לצד זאת, מתח ביקורת על חלוקת זמני המסך בערוץ והעיר על הנוכחות המצומצמת שלו בהשוואה לפרשנים אחרים במערכת.

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כאשר מגישת הפודקאסט עימתה אותו עם הטענה כי הימנעות ממפגש באולפן מחריפה את השסע הציבורי, דחה פלג את הביקורת על הסף. הוא הבהיר כי לא מדובר ביריבות פוליטית לגיטימית, אלא בקמפיין אישי שנועד לפגוע בו ובמשפחתו, ולכן מבחינתו לא קיימת אפשרות לנהל שיח עם אותם גורמים.

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