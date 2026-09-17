ירון אברהם מתפוצץ: "תגידו לי, מה זה השטויות האלו?!"

הכתב המדיני ירון אברהם, התייחס היום (חמישי) להודעתו של עופר וינטר, בה הוא הודיע כי הוא מוותר על אבטחת שב"כ בתקופת הבחירות.

"תגידו לי, מה זה השטויות האלה? אם שב"כ יחליט שאתה מאובטח - אתה מאובטח. "מוותר על אבטחה אישית", "מספיק צעיר וחזק" - מה זה פה, תחרות קונג פו בבית ספר?", כעס אברהם.

נזכיר כי ההודעה מטעם מפלגת עמך ישראל, נמסר: "יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, הודיע הבוקר כי הוא מוותר על בקשת וועדת השרים לענייני אבטחה מהשב"כ לשקול להעמיד לו אבטחה אישית.

כזכור, הוועדה הסמיכה אתמול את ראש השב"כ להחליט האם להעמיד אבטחה לגדי אייזנקוט, יאיר גולן ועופר וינטר. וינטר הודיע הבוקר כי הוא מוותר מראש על האבטחה ואינו מעוניין בכך: "אני מספיק צעיר ומספיק חזק להגן על עצמי. אין לי צורך באבטחה, אנא חיסכו את הכסף לדברים חשובים יותר".